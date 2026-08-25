El IMSS Bienestar anunció una convocatoria para contratar personal que operará los nuevos consultorios de atención primaria.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud (SSA), dijo que los perfiles que se van a contratar tienen la finalidad de hacer atención primaria y contribuir a la prevención de padecimientos.

Los perfiles son principalmente de médicos y enfermeras:

Médico y médica

Enfermera y enfermero licenciado

Enfermera y enfermero técnico

Enfermero y enfermera auxiliar

No se detalló cuántas son las plazas disponibles para médicos y enfermeras, pero se adelantó que serán dos turnos los que tendrá cada uno de los 12 mil 750 nuevos consultorios.

Convocatoria para médicos y enfermeros de consultorios de atención primaria del IMSS Bienestar

La convocatoria para contratar médicos y enfermeros de nuevos consultorios de atención primaria estará vigente del 14 de septiembre al 31 de octubre de 2026 en el portal serviciouniversaldesalud.gob.mx.

El inicio de labores del personal médico y de enfermería en los nuevos consultorios de atención primaria será en enero de 2027.

La convocatoria contempla el trabajo de médicos y enfermeras jubilados sin que ello significa que renuncien o se suspenda el pago actual de su pensión.

Credencial del Servicio Universal de Salud será requisito para atención en nuevos consultorios

La credencial del Servicio Universal de Salud será el único requisito que se deberá presentar para recibir atención en los nuevos conultorios.

Quienes usen el IMSS Bienestar también irán construyendo un expediente electrónico como cualquier paciente de otros sistemas de salud.

A los consultorios de atención primaria del IMSS Bienestar podrán acudir incluso personas afiliadas a IMSS, ISSSTE u otro sistema de salud.