El IMSS Bienestar pondrá en marcha los nuevos consultorios de atención primaria que operarán de 8 de la mañana a 8 de la noche a partir de 2027.

Se trata de 12 mil 750 nuevos consultorios que operarán en los 24 estados donde se mantiene activo el sistema IMSS Bienestar, entre enero y febrero de 2027.

De acuerdo con Eduardo Clark, con estos consultorios se busca llegar a más de 40 millones de consultas al año para derechohabientes de:

IMSS

ISSSTE

IMSS Bienestar

Así serán los nuevos consultorios del IMSS Bienestar

Los nuevos consultorios del IMSS Bienestar que iniciarán funciones a principios de 2027 tendrán una “experiencia homologada y estandarizada” sin distinción de la institución a la que los pacientes estén afiliados.

Estos consultorios contarán con 2 turnos diarios entre semana para una atención de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes, así como servicio de un turno durante el fin de semana de 8:00 a 14:00 horas.

Asimismo, los consultorios tendrán 90 medicamentos gratuitos que serán determinados por médicos expertos en atención primaria a la salud.

Estos consultorios contarán con:

personal que prescribe, ya sea médicos o personal de enfermería con licenciatura

equipamiento e instrumental médico, así como mobiliario

infraestructura digital, con computadoras, impresoras, internet y expediente clínico del Servicio Universal de Salud

Asimismo, contará con una línea de cuidado para eventos agudos como:

infecciones respiratorias agudas

enfermedades diarréicas agudas y parasitosis

infecciones de vías urinarias

asma y alergias

atención al dolor agudo

síndrome febril y enfermedades sujetas a vigilancia

lesiones de la piel y tejido subcutáneo

conjuntivitis y otras infecciones oculares leves

También se brindará seguimiento y control a:

embarazo

diabetes mellitus 2

hipertensión arterial sistémica

síndrome metabólico y riesgo cardiovascular

displidemias

Así funcionarán los nuevos consultorios de IMSS Bienestar (Captura de pantalla)

IMSS Bienestar construye red de consultorios en 24 estados

El IMSS Bienestar señaló que, de acuerdo con la cobertura de primer nivel de atención en los 24 estados con este servicio médico, se identificaron 12 mil 750 puntos para la construcción de una red de consultorios.

Los nuevos consultorios de IMSS Bienestar se colocaron en:

infraestructura urbana nueva como centros de trabajo, casas de salud urbana escuelas, consultorios del ISSSTE: 2 mil 67 puntos

consultorios nuevos en UMF del IMSS para atención universal, capacidad resolutiva y medicamentos: 828 puntos

espacios urbanos IMSS-Bienestar y COPLAMAR con consultorios adicionales para atender más población y más turnos: 3 mil 337 puntos

casas de salud rurales, otros espacios estatales rurales, centro de salud y Unidad CPLAMAR con dignificación, personal, recursos, atención y medicamentos: 7 mil 114 puntos.

Los 12 mil 750 nuevos consultorios del IMSS Bienestar estarán ubicados en 7 mil 11 zonas rurales y 5 mil 639 urbanas distribuidos de la siguiente forma: