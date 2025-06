Hugo Aguilar Ortiz, virtual ministro tras las elecciones Poder Judicial 2025 buscaría revertir una reforma en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobada en 2023.

No ha sido un secreto que Hugo Aguilar Ortiz ha considerado no utilizar la toga que usan los ministros de la SCJN, quién prefiere usar otro tipo de vestimentas más apegadas a sus raíces indígenas.

Aunque la toga ha sido una prenda históricamente utilizada en la Corte al menos por decreto presidencial desde 1941.

La razón por la que Hugo Aguilar Ortiz, virtual ministro de SCJN, revela por qué quiere dejar la toga atrás la dio para el noticiero SDP tarde con Julián Monzoy, donde aseguró que los pueblos indígenas le han pedido que no se olvide de sus orígenes ni que se convierta en un funcionario “normal”.

Asimismo recordó casos en lo que ha habido casos en dónde personas indígenas ocupan escaños y posiciones de poder y estas terminan por olvidarse de sus orígenes y principios.

Acuñó a que revisaría la legislación y normatividad que tiene la SCJN, para saber qué puede hacer para no utilizar la toga.

“Es una cosa que yo recibí reiteradamente en los pueblos indígenas que yo no me convierta en un funcionario tradicional en un funcionario normal. Porque ha habido casos en dónde personas indígenas ocupan escaños y posiciones de poder y se pierden y se olvidan de sus bases. Yo estoy planteando en que yo no voy a usar toga voy a revisar la legislación y la normatividad interna ”

Hugo Aguilar Ortiz, virtual ministro de SCJN