Ricardo Monreal respaldó el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum del 31 de mayo de 2026 en defensa de la soberanía nacional.

“Hizo lo correcto. Prefirió la defensa de la soberanía y la aplicación de los principios constitucionales en materia de política exterior”. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, el diputado de Morena calificó el mensaje como firme, contundente y con un contenido histórico sin precedentes.

En ese sentido, Ricardo Monreal subrayó que la presidenta de México se apegó a la Constitución y que su postura nacionalista es indispensable ante presiones externas.

Además, reiteró que cualquier propuesta de intervención militar extranjera en México sería inadmisible y generaría responsabilidad constitucional y penal.

Ricardo Monreal aplaude discurso de Sheinbaum en defensa de la soberanía nacional

Ricardo Monreal respaldó el mensaje de Claudia Sheinbaum en defensa de la soberanía nacional ante una posible intervención extranjera y destacó que la presidenta se rigió por lo que dicta la Constitución.

Sheinbaum advierte posible influencia de la ultraderecha de Estados Unidos en elecciones 2027 (Yazmín Betancourt/ sdpnoticias)

Asimismo, Monreal destacó que el mensaje fue nacionalista, honesto e indispensable ante circunstancias externas, pues no siempre ha habido un entendimiento recíproco entre naciones.

El diputado Ricardo Monreal reiteró que el discurso de Claudia Sheinbaum no tiene como destinatario a Trump, sino a sectores de ultraderecha tanto en Estados Unidos como en México.

Tras el discurso en defensa de la soberanía nacional, Monreal reconoció que habrá reacciones de los socios comerciales, pero sostiene que el Congreso “está preparado” para afrontarlo.

Monreal reiteró que cualquier propuesta de intervención militar estadounidense en territorio mexicano es “inadmisible” y que, de aceptar tales presiones, la presidenta incurriría en responsabilidad constitucional y penal.