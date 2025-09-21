Se da a conocer que Hernán Bermúdez Requena -de 72 años de edad- tendrá nueva audiencia en Tabasco el próximo 23 de septiembre.

De acuerdo con lo que se informó, la audiencia se realizará de manera virtual y se podrá determinar la situación jurídica de Hernán Bermúdez Requena, líder de “la Barredora”.

Próxima audiencia de Hernán Bermúdez Requena será el 23 de septiembre

El fiscal general del Estado de Tabasco, Óscar Tonathiu Vázquez, informó que el martes 23 de septiembre se realizará la próxima audiencia de Hernán Bermúdez Requena.

Óscar Tonathiu Vázquez confirmó que la audiencia será de manera virtual y que se determinará la situación jurídica de Hernán Bermúdez Requena.

Fueron medios de comunicación los que cuestionaron al fiscal general quien se negó a dar más detalles sobre el caso del ex secretario de Seguridad de Tabasco.

Todo apunta que Hernán Bermúdez Requena permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Los delitos que se le imputan a Hernán Bermúdez Requena en Tabasco son secuestro agravado, asociación delictuosa y extorsión.