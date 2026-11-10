Un tribunal colegiado desechó el amparo promovido por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco ligado a La Barredora, quien buscaba evitar una posible extradición a Estados Unidos.

Por unanimidad, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal declararon infundada la solicitud de Hernán Bermúdez Requena, ya que no existe ninguna orden de extradición en su contra.

Tribunal rechaza amparo de Hernán Bermúdez Requena contra posible extradición a Estados Unidos

Desde el penal del Altiplano, Hernán Bermúdez Requena solicitó un amparo para evitar una posible extradición, luego de que custodios le comentaron que existía una orden para llevarlo a Estados Unidos.

La resolución de este amparo se dio a conocer este martes 10 de noviembre, luego de que un tribunal colegiado determinó rechazar el recurso promovido, al declarar que la extradición aún no constituye un acto cierto.

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Hernán Bermúdez Requena: desechan amparo contra posible extradición a Estados Unidos (@giltabasco)

El juez Daniel Marcelino Niño, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, desechó inicialmente la demanda al considerar que no existían pruebas de una orden de extradición.

Posteriormente, la defensa de Bermúdez Requena presentó un recurso de queja para intentar revertir esa determinación, pero los magistrados confirmaron que el amparo no procede contra actos futuros cuya realización es incierta.

El rechazo del amparo de Hernán Bermúdez Requena confirmó que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado su solicitud de extradición. Hasta el momento, se desconoce si se solicitará la orden.

Mientras tanto, Bermúdez Requena continúa preso y enfrenta investigaciones por presuntos delitos como extorsión, secuestro agravado, asociación delictuosa y desaparición forzada.