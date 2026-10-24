Hernán Bermúdez Requena ya tiene fecha para su audiencia intermedia por desaparición forzada; será el 30 de noviembre, aunque se desconoce si se llevará a cabo vía virtual.

Fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Efraín Reséndez, quien dio a conocer la fecha en que Hernán Bermúdez Requena, tras la denuncia formal de la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

Al respecto, tras documentar ante el juez los casos de desaparición forzada que habría perpetrado Hernán Bermúdez Requena, solicitó por escrito una sentencia de 140 años de cárcel.

Hernán Bermúdez Requena: audiencia por desaparición forzada será el 30 de noviembre

Aunque no dio a conocer la hora, el presidente del Tribunal Superior de Justicia reveló que la audiencia de Hernán Bermúdez Requena se fijó para el lunes 30 de noviembre.

También reveló que el caso deberá esperar la resolución de un amparo que interpuso Hernán Bermúdez Requena, aunque no especificó de qué trata el recurso.

Tabasco prepara acusación contra Hernán Bermúdez por desaparición forzada (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

A inicios de octubre, el mismo juzgador había señalado que Hernán Bermúdez Requena ha presentado varios amparos, aunque no confirmó cuántos han sido aceptados en tribunales.

Por lo que pidió esperar la resolución del juez que llevará el proceso de Hernán Bermúdez Requena por desaparición forzada.

Carlos Efrain Reséndez también explicó para medios que la sentencia máxima por el delito de desaparición forzada va de los 40 a los 60 años.

Fiscalía de Tabasco busca 140 años de cárcel para Hernán Bermúdez Requena

La acusación formal del delito de desaparición forzada de Hernán Bermúdez Requena, se entregó en el plazo establecido, el cual vencía el jueves 23 de octubre, día en el que la Fiscalía de Tabasco formuló la denuncia.

En el escrito entregado, se pide que Hernán Bermúdez Requena sea sentenciado a 140 años de cárcel por tres desapariciones forzadas:

70 en el delito contra dos hombres

70 en el caso de una mujer

La defensa de Hernán Bermúdez Requena tiene 10 días para responder a esta denuncia formal, como parte del proceso intermedio en su contra.