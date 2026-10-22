La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco presentará este jueves 22 de octubre de 2026 la acusación formal contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública estatal, por el delito de desaparición forzada, informó el fiscal general, Óscar Vázquez.

“Así es. El día de hoy estará el fiscal del Ministerio Público correspondiente presentando la acusación en contra de la persona que usted me refiere, que todavía se presume inocente”, Óscar Vázquez, fiscal general de Tabasco

Este jueves presentará la @FGETabasco la denuncia formal en contra del extitular de la SSPC, Hernán N por el delito de desaparición forzada de personas.



Con la acusación dará inicio la etapa intermedia. pic.twitter.com/75sZvUhHdc — Quadratín Tabasco (@QuadratinTa) October 22, 2026

Con la presentación de este documento ante la autoridad judicial, el Ministerio Público dará un nuevo paso en el proceso penal contra el exfuncionario, quien enfrenta investigaciones por distintos hechos y mantiene su derecho a la presunción de inocencia.

Caso Hernán Bermúdez Requena avanza a la siguiente etapa procesal

Hernán Bermúdez Requena encabezó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco entre 2019 y 2024.

En septiembre de 2025, fue detenido en Paraguay para su traslado a México, en medio de investigaciones que lo relacionan presuntamente con grupos delictivos que operan en la entidad.

En el caso específico de desaparición forzada, el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco había fijado el 23 de octubre como plazo para concluir la investigación complementaria y presentar la acusación formal.

La presentación anunciada por la Fiscalía estatal representa un avance en el procedimiento penal, en el que el Ministerio Público deberá exponer los hechos que atribuye al imputado y los elementos de prueba que pretende presentar ante la autoridad judicial.

¿Qué sigue en el proceso contra Hernán Bermúdez?

Una vez presentada la acusación, el procedimiento continuará conforme a las etapas y los plazos establecidos en el sistema penal acusatorio.

La autoridad judicial deberá determinar los pasos siguientes, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

El avance del caso permitirá conocer los argumentos y los datos de prueba que la Fiscalía buscará sostener durante el proceso.

Sin embargo, la presentación de la acusación no implica que se haya demostrado la responsabilidad penal de Bermúdez Requena.

Las siguientes determinaciones judiciales serán relevantes para establecer cómo continuará la causa por desaparición forzada contra el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco.