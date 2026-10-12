Óscar Ariel “N”, alias “El Cabra”, identificado como uno de los líderes de la organización criminal Mara 18, fue detenido en Villahermosa, Tabasco. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la captura este lunes 12 de octubre de 2026.

De acuerdo con el funcionario, el detenido era objetivo de las autoridades de El Salvador y cuenta con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en al menos 15 homicidios, además de otros delitos.

A través de su cuenta oficial de X, García Harfuch informó que la detención fue resultado de un operativo coordinado entre fuerzas federales y autoridades estatales.

Harfuch confirma detención de ‘El Cabra’, de Mara 18, en Tabasco (Omar García Harfuch en X)

¿De qué delitos acusan a “El Cabra”, presunto líder de la Mara 18?

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, Óscar Ariel “N”, alias “El Cabra”, es señalado por su presunta participación en al menos 15 homicidios. Además, se le relaciona con los siguientes delitos:

Delitos sexuales.

Actividades de narcomenudeo.

Asimismo, cuenta con una orden de aprehensión internacional por los delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, emitida por el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado del departamento de Santa Ana, en El Salvador.

Los señalamientos forman parte de los motivos por los que era buscado por las autoridades salvadoreñas. Sin embargo, las acusaciones deberán resolverse conforme al procedimiento judicial correspondiente.

Harfuch agradece colaboración de El Salvador tras captura de “El Cabra”

En su mensaje en redes sociales, Omar García Harfuch agradeció al Gobierno de El Salvador el intercambio de información que contribuyó a concretar la detención.

El titular de la SSPC también reconoció la colaboración del gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, y de las autoridades estatales en el operativo.

En la captura participaron elementos de corporaciones federales y estatales, como parte de una acción coordinada entre las instituciones de seguridad mexicanas.

¿Han detenido a otros integrantes de la Mara 18 en México?

La detención de “El Cabra” se suma a otros casos de presuntos integrantes de la Mara 18 localizados en México durante 2026.

De acuerdo con reportes periodísticos, autoridades mexicanas han detenido a personas señaladas por su presunta pertenencia a esta organización criminal y que eran buscadas por la justicia de Guatemala y El Salvador.

Entre los casos reportados figuran detenciones en Quintana Roo y Chiapas, donde fueron localizados dos hombres que presuntamente habían escapado de una prisión guatemalteca, así como ciudadanos salvadoreños señalados por su posible relación con la organización.

Estas capturas reflejan la cooperación entre autoridades de México y países centroamericanos para localizar a personas que enfrentan investigaciones o cuentan con órdenes de aprehensión fuera del territorio mexicano.