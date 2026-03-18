El Congreso de El Salvador, país gobernado por Nayib Bukele, avaló el martes 17 de marzo de 2026 la imposición de cadenas perpetuas para violadores, homicidas y terroristas.

“Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua para asesinos, violadores y terroristas” Nayib Bukele, presidente de El Salvador

La propuesta impulsada por Bukele, que elimina la prohibición constitucional de “penas perpetuas”, fue aprobada con el voto de 59 de los 60 diputados, según anunció el presidente de la Asamblea Legislativa en El Salvador.

Dos mil pandilleros fueron trasladados a la mega cárcel de Nayib Bukele (X: Nayib Bukele / CAPTURA DE VIDEO)

Bukele presenta iniciativa para imponer cadena perpetua a violadores, homicidas y terroristas

Antes de aprobarse la cadena perpetua, la condena máxima para culpables de homicidio, violación y terrorismo era de 60 años, quienes además contaban con mecanismos de reducción de sentencia.

La situación podría cambiar luego de que el Congreso de El Salvador, de mayoría oficialista, avalara reformar la Constitución para hacer legal la cadena perpetua en el país ‌centroamericano.

Momentos antes de su aprobación, el presidente Nayib Bukele advirtió que con esta iniciativa se vería “quiénes apoyan esta reforma“.

O por el contrario, “quiénes se atreven a defender que la Constitución continúe prohibiendo ​que asesinos ​y violadores permanezcan en ​prisión”.

Nayib Bukele (Reuters )

Nayib Bukele enfrenta acusaciones por delitos de lesa humanidad

La reforma a la Constitución propuesta por Nayib Bukele, se produjo una semana después desde que un grupo de abogados internacionales lo acusara de cometer delitos de lesa humanidad.

Entre las acusaciones se mencionaron delitos como: