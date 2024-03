Jaime Barrera Rodríguez, periodista secuestrado el pasado 11 de marzo, fue encontrado con vida en Jalisco, y ofreció sus primeras declaraciones sobre lo que vivió; te contamos qué le pasó.

En entrevista para canal 4, Jaime Barrera Rodríguez declaró que “fui invitado forzosamente” a subir a un vehículo en donde lo trasladaron hasta el lugar donde lo retuvieron.

El periodista fue encontrado por la Guardia Nacional la madrugada de este miércoles 13 de marzo, en el municipio de Magdalena, en Jalisco.

Barrera Rodríguez compartió que la Guardia Nacional lo encontró luego de que fue liberado por sus secuestradores, de quienes dijo que hablaría tras tener asesoria legal al respecto.

Tras cerca de 35 horas de su desaparición, Jaime Barrera Rodríguez fue hallado con vida en Jalisco, y regresó con su familia, quienes inclusive protestaron para exigir la aparición con vida del periodista.

El hombre fue encontrado en la entrada de Magdalena, donde elementos de la Guardia Nacional le ofrecieron ayuda luego de que fue privado de su libertad el lunes 11 de marzo a las 14:00 horas.

Jaime Barrera compartió que su secuestro se debio a “nada más que cuestiones periodísticas”, pues no pidieron rescate para su liberación.

“No hay nada más más que las cuestiones periodísticas, digo no hubo un rescate ni nada de eso”.

Además, compartió que el secuestro ocurrió cuando él salió de su programa de radio y fue “invitado forzosamente a bajar” de su auto, para subir a una camioneta, en la que lo llevaron hasta “un centro de cautiverio”.

Pese al miedo del hecho, el periodista aseguró que afortunadamente se encuentra sano y salvo, y que solo cuenta con algunos “roces, pero todo bien”.

“Salí de mi programa de radio aproximadamente a las 2 de la tarde, ahí fui invitado forzosamente a bajar de mi auto y subir a una camioneta y me llevaron a un centro de cautiverio unos días y afortunadamente estoy libre nuevamente”

Igualmente, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, el periodista Jaime Barrera Rodríguez compartió que su privación de libertad fue una “advertencia” a su trabajo periodístico.

Además, acusó que los sujetos que cometieron el plagio en su contra le amenazaron con que saben dónde vive, dónde esta él y su familia.

“No fue secuestro porque no pidieron rescate. Fue una especie de advertencia, de lo que yo escribo, de lo que yo digo. Supongo que viene por ahí. Me lo dijeron. Quedan como advertencias, ‘hoy te vas, pero sabemos dónde vives, dónde estás y tu familia’, es complejo”

Del mismo modo, Jaime Barrera compartió que durante las horas que estuvo desaparecido se encontraba “en cautiverio, con los ojos vendados, con las manos atadas e hincado la mayor parte del tiempo”.

Con respecto al lugar en donde estuvo retenido, señaló que se trataba de un sitio donde no veía y que solo lo tuvieron con un poco de agua.

Posteriormente, dijo, lo llevaron hasta otro lugar para después dejarlo en la entrada de Magdalena, desde donde solicitó la ayuda de los elementos de seguridad mexicanos.

“Estuve en cautiverio, con los ojos vendados, con las manos atadas, hincado la mayor parte del tiempo y luego acostado, en un sitio donde no veía, con un poco de agua. Luego me llevaron a otro sitio y me dejaron en la entrada de Magdalena”

Jaime Barrera Rodríguez