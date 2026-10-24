Miguel Casillas, conocido como “Compa Mike 517”, fue identificado como el hombre detenido durante el operativo de seguridad realizado este viernes 23 de octubre en un fraccionamiento de Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con la información, “Compa Mike 517” es ciudadano estadounidense, tiene 36 años de edad y cuenta con una orden de aprehensión en Estados Unidos por presuntos delitos de:

Homicidio

Tentativa de homicidio

Delitos contra la salud

Reportan captura del “Compa Mike 517” en un despliegue policial en Zapopan, Jalisco

La tarde de este viernes 23 de octubre se reportó una fuerte movilización de elementos de seguridad en el fraccionamiento Valle Real, en Zapopan, que habría dejado la captura de un objetivo prioritario.

Operativo por aire y tierra en Zapopan termina con la captura de un objetivo prioritario (Captura de pantalla)

En un principio no se dio a conocer la identidad del detenido durante el operativo; sin embargo, se ha comenzado a divulgar que se trata de Miguel Casillas, alias “Compa Mike 517”.

El operativo se concentró en las inmediaciones de Valle Real y Jardín Real, sobre la avenida Servidor Público. El despliegue llamó la atención a vecinos y conductores dada la presencia de un helicóptero.

La detención del “Compa Mike 517″ habría sido resultado de labores de inteligencia y coordinación entre autoridades de seguridad de México y Estados Unidos, entre ellas el Servicio de Marshals.

Identifican a “Compa Mike 517” como el detenido durante operativo en Zapopan (Redes sociales)

Reportes señalan que el “Compa Mike 517″ fue trasladado a instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) para comenzar los procedimientos de su eventual entrega a Estados Unidos.