A través de redes, Laura Itzel Castillo se despidió como presidenta del Senado, recordando que en agosto de 2026 cierra su etapa en la LXVI Legislatura.

“En agosto concluye el segundo año de la LXVI Legislatura y, con ello, mi Presidencia en la Mesa Directiva del Senado. Ha sido un honor servir a México desde este encargo y mantenerte al tanto del trabajo legislativo”. Laura Itzel Castillo

El próximo 1 de septiembre, Laura Itzel Castillo asumirá el cargo de titular de la Secretaría de la Mujeres tras la designación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

🗓️En agosto concluye el segundo año de la LXVI Legislatura y, con ello, mi Presidencia en la Mesa Directiva del @senadomexicano. Ha sido un honor servir a #México desde este encargo y mantenerte al tanto del trabajo legislativo, te comparto el último resumen semanal. pic.twitter.com/FQbT1FLEOV — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) August 28, 2026

Laura Itzel Castillo se despide como presidenta del Senado

En su mensaje de despedida como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo compartió su último resumen legislativo de la semana.

Informando que el lunes 24 de agosto se realizó la última reunión de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Además de que agradeció a los legisladores que “desde sus diferentes responsabilidades hicieron posible el trabajo” y contribuyeron a servir al pueblo de México.

Laura Itzel Castillo explicó que en la Comisión Permanente dio un mensaje con un balance de lo realizado.

Laura Itzel Castillo (Cortesía/Senado)

Igualmente, detalló que se aprobaron las licencias por tiempo indefinido de los diputados Hugo Eric Flores Cervantes y Sergio Mayer Bretón.

Por su parte, se presentaron los informes de labores de las tres comisiones de trabajo, mientras que los grupos parlamentarios hicieron sus pronunciamientos.

Al cierre de su video, Laura Itzel Castillo agradeció las palabras que le dedicaron en el pleno y en la mesa directiva de la Comisión Permanente.

De igual manera, puntualizó que para ella fue “un honor presidir la Cámara de Senadoras y Senadores”.

“He asumido esta responsabilidad con compromiso, institucionalidad y sobre todo con la convicción de que servir a México es un gran honor y una alta responsabilidad”. Laura Itzel Casillo