Este martes 25 de agosto de 2026, el Congreso de Sinaloa elegirá a un nuevo gobernador interino, luego de la nueva licencia solicitada por Rubén Rocha Moya al frente del Ejecutivo estatal.

La sesión, que originalmente estaba programada para el lunes, fue reprogramada para este martes en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo.

La propuesta para designar al nuevo gobernador interino de Sinaloa deberá ser analizada por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, que posteriormente tendrá que emitir el dictamen o propuesta correspondiente ante el Pleno.

Congreso de Sinaloa elegirá gobernador interino este 25 de agosto (Especial)

Aunque aún no hay perfiles en concreto, en medios comienza a circular la versión de que Graciela Domínguez, precandidata a la gubernatura, es la propuesta para gobernadora interina en Sinaloa.

¿A qué hora será la sesión del Congreso de Sinaloa para elegir al gobernador interino?

La nueva sesión del Congreso de Sinaloa está programada para este martes 25 de agosto a las 08:00 horas, cuando los legisladores analizarán la propuesta para ocupar de manera interina la gubernatura del estado.

La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación deberá participar en el proceso para analizar el perfil de la persona propuesta para asumir como gobernador interino de Sinaloa.

De acuerdo con lo planteado, quien sea designado permanecería en el cargo hasta diciembre de 2027, cuando concluiría el periodo de la actual administración estatal.

Actualmente, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso de Sinaloa está integrada por:

Juana Minerva Vázquez González

César Ismael Guerrero Alarcón

Rita Fierro Reyes

Arely Berenice Ruiz López

Jorge Antonio González Flores

Estos legisladores tendrán a su cargo el análisis del perfil que sea propuesto para ocupar de manera interina la gubernatura de Sinaloa.

Nuevo gobernador interino de Sinaloa deberá ser elegido por mayoría absoluta

El nuevo gobernador interino de Sinaloa deberá ser elegido por mayoría absoluta de los diputados asistentes a la sesión del Congreso estatal.

Esto significa que la propuesta deberá obtener el respaldo de 50 por ciento más uno de los legisladores presentes para ser aprobada.

De esta manera, se prevé que el gobernador interino permanezca en el cargo hasta la conclusión del periodo de la actual administración estatal, prevista para el 31 de diciembre de 2027.

Una vez concluida la sesión del Congreso de Sinaloa, se espera conocer quién será la persona que asumirá de manera interina la gubernatura del estado.