El Gobierno de México dio de baja la conferencia mañanera en la que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presumió dos encuestas electorales el 26 de julio de 2023.

Este lunes 31 de julio trascendió que los canales oficiales de la Cuarta Transformación (4T) eliminaron dos encuestas que ‘demuestran’ los elevados índices de preferencia de Morena.

Según los resultados mostrados, si hoy fueran las elecciones el 49% de la población votaría por la alianza Morena, Partido Verde (PV) y Partido del Trabajo (PT).

¿Xóchitl Gálvez le gana una a AMLO? INE le ordena al presidente no hablar de ella

La mañana de este lunes fueron eliminados de las plataformas YouTube y Twitter los videos que corresponden a la conferencia de prensa mañanera del 26 de julio.

El Presidente AMLO mostró durante esta conferencia los datos recabados en las encuestas de preferencia al voto 2024, contienda en la que Morena compite contra Frente Amplio por México.

De acuerdo con los resultados obtenidos por el diario español El País y Covarrubias y Asociados, Morena lidera las preferencias electorales con 60% y 49%, respectivamente.

Sin embargo, esta demostración constituye un delito electoral de acuerdo con los lineamientos impuestos por el Instituto Nacional Electoral (INE) tras la queja presentada por el PAN y PRD.

Según los denunciantes, las declaraciones del presidente podrían tener repercusiones en la próxima contienda electoral.

El 26 de julio AMLO ignoró la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) que le prohibe hablar en la mañanera sobre el proceso electoral 2024.

El presidente defendió su acción al afirmar que su partido se mantiene por encima de la oposición, razón por la que no tiene ningún motivo político para agredir a los candidatos.

Además, enfatizó que esperaba la comprensión de las autoridades electorales para no recibir ningún tipo de sanción.

“Ojalá que entiendan los del INE y el Tribunal electoral para que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que entiendan que no hay nada”

AMLO