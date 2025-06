Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López ya habrían hablado sobre la posible reelección en la Cámara de Senadores, esto a poco más de dos meses del relevo; esto es lo que dijeron.

El actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, aún no descarta la reelección, aunque puede que Adán Augusto López tenga otros planes en mente.

Pese a que aún no se discute a fondo el tema, Adán Augusto López, coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, podría decidir que el relevó de Gerardo Fernández Noroña sea una mujer.

Este jueves 26 de junio, Gerardo Fernández Noroña dijo brevemente a los medios de comunicación que ya ha comentado con Adán Augusto López el tema de la reelección en la Cámara de Senadores.

Gerardo Fernández Noroña aclaró que le ha dicho al mismo Adán Augusto López que aún no ha presentado la intención de volver a ser presidente de la Cámara de Senadores, pero no lo descarta.

“Justo ahorita le comentaba a Adán Augusto que no he planteado mi intención ni tampoco desisto de la posibilidad de la reelección”.

Sin embargo, el senador Gerardo Fernández Noroña aclaró que él tiene todo el derecho de volver a contender por la presidencia de la Cámara de Diputados, pese a que otros miembros de Morena también lo harán.

“Yo tengo derecho, no me tienen que invitar. Si yo quiero participar pues participo y si decido correr el riesgo de no ganar la reelección pues es una decisión que está en mis manos (...) No es por invitación”.

Gerardo Fernández Noroña