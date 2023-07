Gerardo Fernández Noroña también se lanza contra Vicente Fox, luego de que el ex presidente nacional realizara comentarios contra los aspirantes de Morena.

El diputado con licencia y ahora aspirante a candidato presidencial para las elecciones 2024, lo llamó racista y antisemita.

Gerardo Fernández Noroña aprovechó un descanso en su visita a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, como parte de sus recorridos, para realizar un En Vivo a través de sus redes sociales en donde habló de dicho tema .

Cabe recordar que estas asambleas a lo largo de varios estados en el país forman parte de los lineamientos para poder ser parte del proceso interno del partido guinda.

Será de las corcholatas de Morena, sumados a los dos aspirantes invitados, de donde saldrá la candidata o el candidato presidencial para el próximo periodo electoral.

El ex presidente Vicente Fox fue blanco de críticas este viernes 21 de julio, luego de retuitear una imagen en su cuenta de Twitter que contenía un mensaje contra los aspirantes de Morena .

En dicha publicación se criticaba el origen de estos políticos, por lo que la acción de Gerardo Fernández Noroña fue calificada por como racista y antisemita .

“Claudia Sheinbaum es ‘judía búlgara’, Marcelo Ebrard ‘es fifí francés’, Noroña ‘es extraterrestre’ y Adán Augusto ‘de Transilvania’, mientras se resalta que la aspirante del Frente Por México, Xóchitl Gálvez “es mexicana”. Publicación en Twitter

El diputado con licencia por el PT señaló que este tipo de hechos sólo reflejan la verdadera identidad de la oposición , y tacho al ex mandatario de ser prepotente y arrogante.

Gerardo Fernández Noroña comentó que no podía creer que una persona como Vicente Fox fuera ex presidente, ya que lo calificó como una persona que no piensa, que no tiene compromiso, además de ser un cretino.

Asimismo, se calificó a si mismo como “alguien del pueblo”, por lo que no debe importar sus ingresos, sino no olvidar de donde viene.

¿Cómo va Gerardo Fernández Noroña en sus aspiraciones para ser el candidato de Morena en las elecciones 2024?

Gerardo Fernández Noroña es uno de los dos candidatos invitados por Morena para sumarse al proyecto que definirá a su candidata o candidato presindencial en las eleccciones 2024.

Por ello, se encuentra en el tracking diario de Metrics Mx y SDPnoticias de este viernes, 21 de julio, en donde se analizan las preferencias de la gente.

se mantiene en el cuarto lugar del tracking diario de la encuesta Metrics Mx.

Pero para este jueves 29 de junio en el tracking diario de la encuesta Metrics Mx, Gerardo Fernández Noroña tiene 12.2% (un punto y dos décimas menos de ayer).