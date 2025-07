El presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, pintó su raya con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); “no somos amigos”, señaló.

El 27 de julio, la revista Proceso publicó una entrevista con Gerardo Fernández Noroña llevada a cabo en su despacho, donde el presidente del Senado habló de varios temas, entre ellos, su relación con el ex presidente López Obrador.

En este sentido, Fernández Noroña calificó a AMLO como “un hombre excepcional, un político fuera de serie y un genio de la política”; sin embargo, reconoció que nunca pudo presumir de tener una relación de amistad con el ex presidente, como sí sucedió en el caso de otros integrantes de la denominada Cuarta Transformación.

Gerardo Fernández Noroña señaló que su relación con AMLO fue fundamentalmente política, por lo que rechazó ser amigo del ex presidente o haberlo visto en fechas recientes, luego de que López Obrador dejó su cargo de titular del Ejecutivo Federal en septiembre de 2024.

“No porque no me gustaría, sino porque insisto: No somos amigos, hemos sido compañeros de lucha, que no es poca cosa, y esa relación se mantendrá”.

Además, el actual presidente de la Cámara de Senadores dijo que solo le solicitó una cosa al ex presidente, pero nunca le fue concedida; y esto fue conocer la oficina de la Presidencia de la República.

Gerardo Fernández Noroña explicó que pese a luchar “codo con codo” con AMLO por la transformación del país, su relación con el ex presidente siempre estuvo marcada por diferencias.

“No fue nunca una relación fácil, pero yo nunca dudé ni por un segundo de la importancia de respaldarlo y de acompañarlo”, agregó el presidente del Senado.

En contraparte, Fernández Noroña recordó el reconocimiento de AMLO en el marco de la aprobación de la reforma del Poder Judicial de la Federación (PJF); “me tiene anonadado”, dijo recordando las palabras que le dirigió López Obrador.

En fechas recientes, Gerardo Fernández Noroña defendió a Andrés Manuel López Beltrán, luego de que el periodista Claudio Ochoa exhibió fotos del secretario de Organización de Morena en un hotel de 5 estrellas en Tokyo, Japón.

Mediante un live en sus redes sociales, el presidente del Senado aseguró que las críticas en contra del hijo de AMLO responden a una actitud racista y clasista:

“¿Nos van a pasar la lista en qué hoteles podemos estar y en qué hoteles no? Pregunto yo, porque robaban a manos llenas y ahora lo más que pueden decir de nosotros es que ‘ay es que contradicen’, no, no se contradicen nada; a mí me preguntaron por qué no estaba en el Consejo y yo dije ‘pues se ha de haber ido de vacaciones’ y yo tenía razón, ni siquiera es que supiera, un poco de sentido común. Entonces, esto de que, en qué hotel puedes estar. Además, si lo pagas con tu dinero, es pura hipocresía, puro racismo, puro clasismo”

Gerardo Fernández Noroña