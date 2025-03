La 8M marcha feminista CDMX ya está a solo unos días y en este año cae en sábado por lo cual es probable que haya más asistentes de lo habitual.

De cualquier modo, te contamos detalles sobre los preparativos en torno al Día Internacional de la Mujer y su 8M marcha feminista CDMX como a qué hora empieza, ruta, colores y más.

Hasta este momento, varias colectivas feministas, organizaciones civiles y dependencias gubernamentales han anunciado su participación, así como una seria de actividades durante la semana previa.

8M marcha feminista CDMX (Cuartoscuro / Gabriela Pérez Montiel)

8M marcha feminista CDMX: Estas serán las rutas

La ruta de la 8M marcha feminista CDMX será desde distintos puntos de la Ciudad de México para llegar al zócalo capitalino.

Algunos de los puntos de partida son La Diana Cazadora, Monumento a la Revolución, Glorieta de las Mujeres que Luchan, entre otros definidos por diferentes organizaciones. Toma en cuenta que varios contingentes están haciendo un registro previo.

8M marcha feminista CDMX: Estos son los horarios y puntos de partida

El inicio de la 8M marcha feminista CDMX dependerá de diversos puntos de partida definidos por ellas mismas. La colectiva Mujeres Vivas señaló que las actividades se van a desarrollar a partir de las 10:00 horas y hasta alrededor de las 18:00 horas .

La agrupación civil Las Panas dispuso que su punto de encuentro será su panadería en Avenida del Taller 24, alcaldía Cuauhtémoc, de las 12:00 a las 13:30 horas . Esta misma colectiva tendrá un segundo punto de encuentro en la Glorieta de las Mujeres que luchan a las 14:30 horas.

El proyecto Editatona aún está conformando su grupo y para recibir detalles al respecto pide que escriban a editatona@gmail.com para seguir indicaciones de la organización.

Un registro similar en su página pide la organización A mnistía Internacional . Mientras tanto, adelantó que la reunión de su contingente será a las 11:30 horas , la característica principal de este grupo es que será una “contingenta mixta transincluyente ”.

La colectiva Mujeres Informadas CDMX va a partir del Monumento ala Revolución a las 14:00 horas; la colectiva No es una, son todas A C partirá de la Diana Cazadora a las 14:00 horas.

We R Women on Fire saldrá a las 12:30 horas de la Diana Cazadora; la contingenta Sorora 2025 -que también es transincluyente así como de las poblaciones no binarias- pidió registrarse por DM en varias cuentas, una de ellas Indecidibles.

8M marcha feminista CDMX: Colores a usar

Parte de las recomendaciones que han difundido es ir acompañadas y enterar a otras personas de su ruta, así como llevar snacks, agua, batería, identificación, protección solar, botiquín básico, impermeable, etcétera.

Algunas de las demandas de la 8M marcha feminista CDMX son:

Aborto legal

Alto al machismo

Alto a feminicidios

Entre otras

Por ello se espera que vistan o lleven pañuelos color morado o verde, como normalmente han portado cada año.