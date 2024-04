Gerardo Fernández Noroña, consejero del Partido del Trabajo (PT) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que le echarán montón a Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PT y PVEM por la Presidencia de México, en el debate presidencial; “son 3 contra una”, dijo Noroña.

A poco más de 60 días de las elecciones 2024, Morena pidió remover al periodista Manuel López San Martín como moderador del primer debate presidencial, programado para el 7 de abril en la oficina central del Instituto Nacional Electoral (INE).

La solicitud de Mario Delgado, presidente nacional de Morena, se dio tras el nombramiento de Hugo López-Gatell como asesor en materia de salud del Gobierno Federal, por lo cual el periodista hizo la siguiente declaración:

Sin embargo, el periodista rechazó bajarse como moderador del primer debate presidencial rumbo a las elecciones 2024:

“Yo no me voy a bajar y no me voy a bajar porque la decisión fue tomada por unanimidad por los 11 consejeros y consejeras del INE y a menos que los y las consejeros cambien su decisión, está ahí nuestro compromiso”

Manuel López San Martín