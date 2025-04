La Clase Nacional de Box en el Zócalo en la Ciudad de México (CDMX) con Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, y Clara Brugada, Jefa de Gobierno, fue un lleno total.

Este domingo 6 de abril en compañía del campeón Julio César Chávez en la plancha del Zócalo CDM se realizó la primera Clase Nacional de Box, deporte que es seguido por miles de mexicanos.

La Clase Nacional de Box tuvo también a otras personalidades y funcionarios de la Cuarta Transformación, te mostramos las mejores fotos y videos de esta actividad.

Como parte del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México, este domingo 6 de abril se llevó a cabo la Clase Nacional de Box en el Zócalo CDMX con la presidenta Claudia Sheinbaum y Clara Brugada.

El pasado 28 de marzo se anunció esta Clase Nacional de Box en la conferencia mañanera del pueblo donde en compañía de Julio César Chávez y el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, se pactó la fecha.

Fecha que al fin se cumplió y trajo además de un lleno total en el Zócalo de la CDMX, las mejores fotos del evento que te compartimos a continuación.

En este evento de la Clase Nacional de Box se dio la participación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y Clara Brugada donde ambas participaron en la actividad física.

Pero además las acompañaron otros funcionarios y funcionarias del gobierno como:

Entre otras personalidades del boxeo que participaron en esta clase que se dio en todas las plazas públicas de México.

El video de la Clase Nacional de Box en el Zócalo CDMX con la presidenta Claudia Sheinbaum y Clara Brugada fue transmitida por los canales oficiales del gobierno de México, donde también se pudo notar la plancha de la Plaza de la Constitución con un lleno total.

Así como la representación de los tres colores de la bandera de México. En su breve participación la presidenta de México, Claudia Sheinbaum dijo que la Clase Nacional de Box es “mensaje a todo México y a todo el mundo“.

“Esta clase es un mensaje a todo México y a todo el mundo. En México construimos paz prosperidad y elegimos siempre ser un país libre independiente y soberano. Y los mexicanos tenemos espíritu valiente libre y de justicia. Somos un pueblo solidario y fraterno. No dejamos nunca a nadie atrás. Las y los jóvenes mexicanos dicen no a la violencia no a las adicciones. El pueblo de México dice no al racismo no al clasismo no al machismo. El pueblo de México dice sí a la educación sí al deporte Sí sí al amor. La clase nacional de boxeo muestra que el deporte nos hace más libres más sanos y más felices”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México