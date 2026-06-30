La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el amparo promovido por el Fofo Márquez, quien buscaba revertir la sentencia de 17 años y seis meses de prisión por intento de feminicidio.

Tras el fallo de la SCJN, el amparo seguirá siendo asunto del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y Fofo Márquez permanecerá en prisión cumpliendo su sentencia.

SCJN rechaza atraer amparo de Fofo Márquez por condena de 17 años en prisión

Durante la sesión de este lunes, la mayoría de los ministros de la SCJN votaron en contra de ejercer la facultad de atracción solicitada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en el caso de Fofo Márquez.

El tribunal colegiado había pedido la intervención de la SCJN para establecer cómo deben valorar los jueces los casos de agresiones contra mujeres y determinar cuándo estos constituyen intento de feminicidio.

Fofo Márquez en el penal de Texcoco (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

Pese a la relevancia constitucional del caso, la SCJN rechazó la solicitud de atraer el amparo del Fofo Márquez. Solo las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres se pronunciaron a favor de revisar el asunto.

Con esta decisión, el caso continuará su curso en el tribunal colegiado y Fofo Márquez permanecerá en prisión cumpliendo una condena de 17 años y seis meses por intento de feminicidio contra Edith.

Cabe recordar que, en febrero de 2024, Fofo Márquez golpeó brutalmente a Edith en el estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan luego de un incidente vial, la agresión se hizo viral en redes sociales.

Además de la pena de prisión, el influencer fue condenado al pago de una multa de 36 mil 400 pesos, destinada al tratamiento psicológico de la víctima.