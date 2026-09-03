El Estado de México es la entidad que concentra la mayor concentración de cadáveres, con 11 por ciento del total en 2025, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con información de la Fiscalía General de la República (FGR) .

Los siguientes tres lugares con más tratamiento de cadáveres, registrados por el Centro Federal Pericial Forense de la FGR y sus unidades estatales, son:

  • Guanajuato: 7.4%
  • Baja California: 7.1%
  • CDMX: 7.0%

Aunque en 2025 el ingreso de cuerpos al Servicio Médico Forense fue 2.1 por ciento menor que en 2024, en el año mencionado la FGR registró el ingreso de 97 mill 920 cadáveres.

Lista completa de los cadáveres que recibió el Forense de la FGR de cada estado

El Inegi dio a conocer que los cadáveres recibidos por la FGR en cada estado fueron los siguientes:

  1. Edomex 11 mil 047
  2. Guanajuato 7 mil 245
  3. Baja California 6 mil 914
  4. CDMX 6 mil 815
  5. Jalisco 6 mil 002
  6. Chihuahua 4 mil 800
  7. Veracruz 4 mil 783
  8. Nuevo León 4 mil 433
  9. Puebla 3 mil 697
  10. Sinaloa 3 mil 533
  11. Michoacán 3 mil 493
  12. Sonora 3 mil 247
  13. Oaxaca 3 mil 012
  14. Tamaulipas 2 mil 870
  15. Morelos 2 mil 234
  16. Guerrero 2 mil 165
  17. Tabasco 2 mil 148
  18. Hidalgo 2 mil 044
  19. San Luis Potosí mil 885
  20. Coahuila mil 765
  21. Chiapas mil 751
  22. Quintana Roo mil 620
  23. Querétaro mil 532
  24. Tlaxcala mil 261
  25. Yucatan mil 207
  26. Zacatecas mil 096
  27. Colima mil 065
  28. Nayarit mil 002
  29. Durango 980
  30. Baja California Sur 845
  31. Aguascalientes 768
  32. Campeche 531

La mayoría de los cadáveres ingresados a anfiteatros son hombres con 82.1 por ciento y mujeres en 17 por ciento.

De los 97 mil 920 cadáveres en 2025, 90 mil 445 fueron identificados y 6 mil 502 se reportaron como no identificados, la mitad de ellos se almacenaron en anfiteatros.

Forense de la FGR tiene presencia en los 32 estados y este es su presupuesto

El Inegi reportó que en el país hay 32 coordinaciones del Centro Federal Pericial Forense de la FGR y hay 354 unidades con el mismo objetivo al interior de los estados, Michoacán tiene la mayor cantidad de ellos.

Sobre el presupuesto para que todo este sistema funciones fue 7 mil 106 millones 310 mil 105 pesos en 2025.