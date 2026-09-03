El Estado de México es la entidad que concentra la mayor concentración de cadáveres, con 11 por ciento del total en 2025, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con información de la Fiscalía General de la República (FGR) .

Los siguientes tres lugares con más tratamiento de cadáveres, registrados por el Centro Federal Pericial Forense de la FGR y sus unidades estatales, son:

Guanajuato: 7.4%

Baja California: 7.1%

CDMX: 7.0%

Aunque en 2025 el ingreso de cuerpos al Servicio Médico Forense fue 2.1 por ciento menor que en 2024, en el año mencionado la FGR registró el ingreso de 97 mill 920 cadáveres.

Lista completa de los cadáveres que recibió el Forense de la FGR de cada estado

El Inegi dio a conocer que los cadáveres recibidos por la FGR en cada estado fueron los siguientes:

Edomex 11 mil 047 Guanajuato 7 mil 245 Baja California 6 mil 914 CDMX 6 mil 815 Jalisco 6 mil 002 Chihuahua 4 mil 800 Veracruz 4 mil 783 Nuevo León 4 mil 433 Puebla 3 mil 697 Sinaloa 3 mil 533 Michoacán 3 mil 493 Sonora 3 mil 247 Oaxaca 3 mil 012 Tamaulipas 2 mil 870 Morelos 2 mil 234 Guerrero 2 mil 165 Tabasco 2 mil 148 Hidalgo 2 mil 044 San Luis Potosí mil 885 Coahuila mil 765 Chiapas mil 751 Quintana Roo mil 620 Querétaro mil 532 Tlaxcala mil 261 Yucatan mil 207 Zacatecas mil 096 Colima mil 065 Nayarit mil 002 Durango 980 Baja California Sur 845 Aguascalientes 768 Campeche 531

La mayoría de los cadáveres ingresados a anfiteatros son hombres con 82.1 por ciento y mujeres en 17 por ciento.

De los 97 mil 920 cadáveres en 2025, 90 mil 445 fueron identificados y 6 mil 502 se reportaron como no identificados, la mitad de ellos se almacenaron en anfiteatros.

Forense de la FGR tiene presencia en los 32 estados y este es su presupuesto

El Inegi reportó que en el país hay 32 coordinaciones del Centro Federal Pericial Forense de la FGR y hay 354 unidades con el mismo objetivo al interior de los estados, Michoacán tiene la mayor cantidad de ellos.

Sobre el presupuesto para que todo este sistema funciones fue 7 mil 106 millones 310 mil 105 pesos en 2025.