México.- En las morgues de México hay 30 mil cuerpos sin identificar según un informe de la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH).

Además de los cadáveres que no han sido identificados ni reclamados por ninguna familia, hay múltiples restos óseos, por lo que la CNDH considera que el país vive lo que llama una “crisis en materia de identificación forense”.

La ‘crisis forense’ es resultado de la falta de fondos, empleados y equipo para examinar los cuerpos, además del incremento -durante la última década en México- del número de homicidios, lo cual también a contribuido a la acumulación de cadáveres.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una buena parte de los cuerpos han sido encontrados dentro de fosas clandestinas que son usadas de forma frecuente por grupos de la delincuencia organizada para desaparecer los cadáveres de las víctimas o rivales.

Como parte de sus recomendaciones, la CNDH propuso la compilación de álbumes fotográficos cuando se excavan fosas clandestinas para registrar artículos de ropa u otras posibles señales que puedan ayudar a la identificación de los fallecidos.

Algunas de las morgues a donde van a parar los cuerpos de personas desconocidas, han optado por enterrarlos en fosas comunes, sin embargo, se les ha llegado a criticar porque no tomaron antes muestras de tejido o registros, además de que las ubicaciones de las fosas no se preservaron de forma adecuada.