FGR pide ficha roja para Carlos Treviño por caso Odebrecht

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) una ficha roja para Carlos Treviño, exdirector de Pemex por el caso Odebrecht.

La ficha roja es una orden de búsqueda y localización en más de 190 países, que fue solicitada para ubicar a Treviño, acusado de delitos como:

Operaciones con recurso de procedencia ilícita

Asociación delictiva

La FGR solicitó la orden de búsqueda luego de que trascendiera que Carlos Treviño se encuentra en Huston, Texas por una orden de aprehensión que se girara en su contra por no asistir a su audiencia el pasado 7 de septiembre.

Emilio Lozoya acusó que Carlos Treviño también recibió sobornos de Odebrecht

Emilio Lozoya, quien se encuentra en prisión preventiva por los casos de Odebrecht y AgroNitrogenados, acusó en agosto de 2020, que Carlos Treviño también recibió sobornos de la empresa brasileña.

La FGR aseguró a la Interpol que Treviño formó parte de “una asociación de hecho” que tuvo efectos visibles en el país entre el primer trimestre de 2013 y septiembre de 2014.

Además, resaltó que llevó a cabo diversas conductas delictivas, entre las que resaltan operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Emilio Lozoya aseguró que Carlos Treviño recibió 4 millones de pesos para aprobar el contrato de la planta de Etileno XXI, que estaba suscrita a la filial de Odebrecht en México.

Sin embargo, el abogado de Treviño aseguró que su cliente no ha cometido ningún delito y no se presentó a su audiencia por no existir condiciones de legalidad.

Además, el abogado pidió a la FGR retirar la orden de aprehensión, pues no existe congruencia en las acusaciones contra el exdirector de Pemex.

FGR justifica ficha roja para Carlos Treviño

En el oficio UIL-B-CGI-189/2021 la FGR justificó la solicitud de una ficha roja contra Carlos Treviño y aseguró que el exfuncionario recibió, entre el 17 y 20 de septiembre de 2014 4mpd en el estado de México.

“Los cuales le fueron entregados por conducto de Norberto Gallardo Vargas con motivo de la continuidad ilegal del contrato de Suministro de Etano, celebrado entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y Braskem, ello con el conocimiento de que dichos recursos procedían de una actividad ilícita” FGR

Además, compartió que Carlos Treviño salió de México el 6 de septiembre, un día antes de que se celebrara su audiencia por los hechos antes mencionados, en un vuelo privado desde el aeropuerto de Toluca.

Finalmente, la FGR explicó a la Interpol que los delitos que se le imputan a Trevi ño se sancionan con una pena de 5 a 15 años de cárcel y de hasta 10 años respectivamente.

