La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado para informar sobre la extradición a Estados Unidos de un mexicano acusado de narcotráfico y asociación delictuosa.

“FGR entrega en extradición al Gobierno de Estados Unidos a persona requerida por asociación delictuosa y delitos contra la salud” FGR

Sobre el caso, la fiscalía refirió que el individuo que responde al nombre de Abel “N”, también será trasladado a Estados Unidos por las acusaciones de delitos contra la salud en su contra.

Al explicar detalles del caso, la FGR destacó que para la extradición, el mexicano fue entregado a autoridades de Estados Unidos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

FGR extradita a mexicano acusado de narcotráfico y asociación delictuosa en Estados Unidos (FGR )

Mexicano fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico

En seguimiento a un caso que data del año 2022, la FGR informó que un ciudadano mexicano de nombre Abel “N” al que se le acusa de narcotráfico, fue extraditado a Estados Unidos.

En su comunicado, la FGR explicó que el individuo investigado por actividades criminales y que es requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Oregon, es señalado de un par de delitos:

Asociación delictuosa

Delitos contra la salud

La fiscalía apuntó que desde julio de 2022 el mexicano se declaró culpable ante las autoridades de Estados Unidos, pero poco después fue puesto en libertad.

Como parte del proceso, se le citó para una fecha posterior en la que tendría que comparecer y escuchar la sentencia que se le impuso, pero no acudió a la cita, por lo que se abrió un nuevo caso en su contra.

Mexicano acusado de narcotráfico fue entregado en el AICM

Al informar sobre la extradición de un mexicano acusado de narcotráfico y asociación delictuosa, la FGR resaltó que Abel “N” fue presentado ante las autoridades de Estados Unidos en el AICM.

En dicha terminal aérea de la CDMX, se explicó, agentes estadounidenses designados para su traslado lo recibieron para presentarlo ante la Corte federal en Oregon que solicitó la extradición.

Cabe destacar que el proceso se ejecutó gracias a los trabajos de colaboración internacional que se realizan entre México y Estados Unidos, así como por los principios del Tratado de Extradición bilateral.