La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tabasco, ejecutó una orden de cateo como parte de una investigación federal relacionada con delitos en materia de hidrocarburos, derivada de una carpeta de investigación en curso.

La orden fue autorizada por un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Tabasco, y se realizó en un inmueble ubicado en una ranchería del municipio de Centro, donde se detectaron indicios relacionados con el almacenamiento y posible manejo ilegal de combustible.

El operativo fue encabezado por un agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) y contó con la participación de personal policial y pericial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes llevaron a cabo la inspección conforme a los protocolos legales establecidos.

Durante el cateo, las autoridades federales aseguraron un tractocamión acoplado a un tanque cilíndrico con capacidad para 48 mil litros, el cual se encontraba cargado aproximadamente al 75% de su capacidad, equivalente a 36 mil litros de un líquido con olor característico a hidrocarburo. Además, fueron decomisados cuatro documentos plastificados, los cuales serán analizados como parte de la investigación.

La FGR aseguró más de 36 mil litros de presunto hidrocarburo en Tabasco (Cortesía)

La acción fue respaldada por elementos de:

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina y Armada de México

Guardia Nacional

Policía de Investigación del Estado

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Gobierno de México

Gobierno de Tabasco

Ministerio Público Federal continúa integración de la carpeta de investigación

Asimismo, se contó con la presencia de personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex), incluyendo brigadas contra incendios y expertos en materia de hidrocarburos, así como de Protección Civil, quienes realizaron la valoración de riesgos para prevenir cualquier incidente que pusiera en peligro a la población o al personal participante.

El inmueble cateado, el vehículo, el presunto hidrocarburo y los documentos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, que continuará con la integración de la carpeta de investigación por posibles violaciones a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, hasta que se determine la situación jurídica correspondiente.

La FGR reiteró su compromiso con la sociedad para combatir los delitos del orden federal y exhortó a la ciudadanía a denunciar actividades ilícitas de forma anónima o presencial, las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de sus canales oficiales en el estado de Tabasco.