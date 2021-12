Felipe Calderón: Estatua de AMLO comprueba que su movimiento es la cuarta etapa del PRI

Felipe Calderón criticó la instalación de una estatua de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Atlacomulco asegurando que el movimiento que encabeza es la cuarta etapa del PRI.

El esposo de Margarita Zavala aseguró la víspera de Nochevieja y de Año Nuevo que durante cada etapa del PRI, el municipio del Estado de México ha tenido una estatua de su líder máximo.

El 30 de diciembre, el exalcalde de Atlacomulco, municipio de gran presencia priista, develó una estatua del presidente, lo que, según Felipe Calderón, demuestra que la 4T es la continuación del PRI.

Además, Felipe Calderón enumeró la evolución del PRI hasta llegar a Morena.

“…Demuestra que la 4T significa la cuarta etapa del PRI: 1. PNR, 2. PRM, 3. PRI, 4. MORENA Cada etapa ha tenido la estatua viviente de su líder máximo. Y además… en Atlacomulco” Felipe Calderón

(Felipe Calderón / Twitter)

AMLO tienen nueva estatua en Atlacomulco

El morenista y exalcalde de Atlacomulco, Roberto Téllez, develó una estatua de AMLO frente a la Terminal de Autobuses del municipio, en la avenida Isidro Fabela.

La develación se dio a dos semanas de que Téllez dejara la titularidad del municipio con importante presencia priista en el Estado de México.

La estatua del mandatario se encuentra sobre una base de cemento en la que colocaron una leyenda con su nombre, cargo y periodo de gobierno.

Esto a pesar de que en meses reciente AMLO había dicho que no quería que hicieran estatuas de su persona.

Estatua de AMLO (Facebook Roberto Téllez )

AMLO no quiere estatuas suyas

A pesar de que AMLO ha manifestado en algunas ocasiones que no le gustan y no quiere estatuas de su persona, esta no es la primera figura del mandatario.

En septiembre pasado, el mandatario afirmó que tiene en su testamento que no se utilice su nombre para nombrar calles.

Además, aclaró que no quiere estatuas, escuelas u hospitales con su nombre, pues no requiere de ese tipo de homenajes.

Sin embargo, en México hay calles y hasta colonias con su nombre en estados como:

Tabasco

Estado de México

Ciudad de México

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Además, se han realizado estatuas y bustos del mandatario en materiales como piedra y bronce.