AMLO ya tiene esculturas y calles con su nombre en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que no quiere estatuas o calles con su nombre porque ya no es tiempo de rendirle culto a las personalidades.

En la mañanera del 10 de septiembre, AMLO aseguró que dispuso en su testamento que no quiere que se hagan estatuas suyas o que se use su nombre para las calles de México.

AMLO aseveró que tampoco quiere que se use su nombre para nombrar escuelas u hospitales, pues el mejor homenaje que se le puede dar es seguir su ejemplo.

“Sobre las estatuas, pues sólo las que tienen que ver con nuestra cultura, porque ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades. En mi caso, tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente” AMLO

Sin embargo, en México hay varias calles con el nombre del mandatario y ya se han hecho algunas esculturas de AMLO.

AMLO tiene calles y hasta una colonia con su nombre

Colonia Andrés Manuel López Obrador en Veracruz (Especial)

En México hay calles y hasta colonias con el nombre del presidente AMLO en al menos en los estados de:

Tabasco Estado de México Ciudad de México Guerrero Oaxaca Veracruz

En la alcaldía Xochimilco de la CDMX, se fundó la calle ‘López Obrador’ en el 2003 en honor a AMLO, quien entonces fuera el jefe de gobierno del Distrito Federal.

La calle fue fundada por los habitantes en agradecimiento de los apoyos que dio a los residentes de dicha calle.

En Chimalhuacán, Edomex hay una avenida que fue nombrada “Andrés Manuel López Obrador” por los habitantes de la zona, sin embargo, no se sabe desde cuándo tiene ducho nombre.

Por otra parte, en el municipio Arcelia en Guerrero, existe una colonia con el nombre de AMLO y en Paraíso, Tabasco hay un callejón que adoptó el nombre del mandatario.

También, en la comunidad de San Juan Bautista, Tuxtepec en Oaxaca, una calle de 200 metros fue nombrada ‘López Obrador’.

Además, en Veracruz no solo existe una calle, sino una colonia completa. En Coatzacoalcos se inauguró una colonia como ‘Andrés Manuel López Obrador’ en un terreno en litigio; mientras que en La Concepción hay una calle con el mismo nombre.

Sí existen estatuas de AMLO en México

Desde 2018 existe una estatua de cuerpo completo de AMLO en la comunidad de La Gotera en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro.

La estatua está en el rancho Rutilandia, propiedad de Rutilio Vargas, quien mandó hacer la estatua con cantera rosa.

(Saúl López / Cuartoscuro)

Otra estatua, pero de bronce, fue hecha por la Asociación de Músicos, Locutores y Artistas “Realidades en mi Mundo Mágico” el pasado 27 de agosto.

La asociación espera que la estatua ocupe un lugar en Palacio Nacional y lleva inscrito el lema “No más corrupción política, no al crimen organizado y sí al bienestar”.

(Especial)

(Especial)

A asociación también buscará obsequiar al mandatario un busto en honor a su compromiso con la Cuarta Transformación.

Existe otro busto de AMLO que actualmente se encuentra resguardado en una bodega de la SHCP hecha por el escultor Pedro Ramírez Ponzanelli, quien la utilizó para pagar sus impuestos en 2020