AMLO no quiere su nombre en estatuas ni calles cuando muera

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recordó que no quiere que le pongan su nombre a estatuas o calles, e incluso a obras como parques y hospitales, cuando muera.

En la conferencia mañanera de AMLO del 10 de septiembre, el presidente recordó su deseo de erradicar el culto a la personalidad, que dice se llevaba a cabo en sexenios anteriores.

AMLO especificó que en su testamento dejó aclarado que no quiere que su nombre se use en absolutamente nada.

“En mi caso tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela o un hospital, nada, absolutamente”

AMLO