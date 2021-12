Exalcalde de Morena devela estatua de AMLO en Atlacomulco

Una estatua de AMLO se develó en Atlacomulco, Edomex, un municipio con importante presencia del PRI.

La colocación de la estatua de AMLO estuvo a cargo del integrante de Morena Roberto Téllez, quien hasta hace 15 días era el alcalde de Atlacomulco.

La estatua de AMLO se encuentra frente a la Terminal de Autobuses de Atlacomulco, en la avenida Isidro Fabela.

Quince días después de que el morenista Roberto Téllez dejó el cargo como presidente municipal de Atlacomulco, Edomex, dio un detalle para AMLO: develó una estatua.

Frente a la Terminal de Autobuses de Atlacomulco Roberto Téllez e integrantes de Morena colocaron una estatua de AMLO.

La estatua de AMLO se encuentra sobre una base de cemento que tiene la leyenda: Andres Manuel López Obrador (así sin acento), presidente de México, 2018–2024.

A través de su cuenta de Facebook el expresidente municipal escribió:

Roberto Téllez ganó la elección en Atlacomulco en 2018 por Morena, llevando al municipio con fuerte presencia del PRI a la alternancia.

Aunque intentó reelegirse para el periodo 2021–2024, la victoria fue para Marisol Arias, con quien regresa el PRI a través de la coalición con el PAN y PRD, Va por México.

De acuerdo con El Economista a su toma de protesta, el pasado 15 de diciembre, acudieron reconocidos priistas como:

AMLO ha dicho que no quiere nada en su nombre: ni hospitales, escuelas, calles, estatuas, ni monumentos.

En la conferencia del pasado 10 de septiembre AMLO dijo que ojalá se acabe la costumbre de “rendir culto a la personalidad” y ya no se nombren estatuas o inmuebles con expresidentes.

Para AMLO lo más importante no es poner estatuas en su nombre, sino seguir el ejemplo.

“Ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades. En mi caso, tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente”.

AMLO