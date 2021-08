Felipe Calderón acusa que a Ricardo Anaya se le persigue

México.- Felipe Calderón se sumó a las críticas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por Ricardo Anaya.

Esto luego de que Ricardo Anaya acusó en un video que AMLO lo quiere mandar a la cárcel por el caso del exdirectro de Pemex Emilio Lozoya y así evitar que participe en las elección presidencial 2024.

Además de Felipe Calderón, la diputada federal electa Margarita Zavala, Javier Lozano, la senadora Lilly Téllez, entre otras, han mostrado su apoyo a Ricardo Anaya.

El expanista Felipe Calderón se unió a las críticas contra AMLO y las acusaciones de corrupción contra Ricardo Anaya.

A través de su cuenta de Twitter Felipe Calderón mostró su apoyo al candidato presidencial del PAN en 2018 sin decir su nombre ni el de AMLO.

Comentó que en México se libera y elogia a los delincuentes y se persigue a los opositores.

Este fin de semana revivió la polémica entre Ricardo Anaya y AMLO luego de que el panista publicó un video en el que acusa que el presidente quiere evitar que sea candidato presidencial 2024 y mandó un proceso en su contra por el caso de corrupción de Emilio Lozoya.

Este lunes Ricardo Anaya volvió a publicar otro video donde informa que recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentarse a declarar ante un juez en el Reclusorio Norte el jueves 26 de agosto.

Razón por la que saldrá por un tiempo del país.

El fin de semana AMLO escribió en su cuenta de Facebook y que su “fuerte no es la venganza”.

En la conferencia mañanera de este 23 de agosto invitó a Ricardo Anaya a acudir con el juez y defenderse para comprobar su inocencia.

“Que dé la cara, el que nada debe, nada teme. Pero que no me eche la culpa a mí, que no sea marrullero. Se les hace fácil, ¿no?, decir: ‘Me persiguen, me persiguen’. Nosotros no somos represores, nosotros no odiamos, no somos como ellos, somos distintos”.

AMLO