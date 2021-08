Ricardo Anaya asegura que AMLO lo quiere 30 años en la cárcel

Ricardo Anaya aseguró que, pese a que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha negado quererlo en la cárcel, sólo 24 horas después de su video del 21 de agosto le llegó un citatorio.

De acuerdo con Ricardo Anaya, los delitos por los que se le acusa en el citatorio de “la fiscalía de López Obrador” sumarían 30 años de prisión , por lo que reiteró que AMLO lo quiere fregar a la mala.

“No habían pasado ni 24 horas de que les dije que López Obrador me quería meter a la cárcel cuando trajeron este papel a mi casa. Es un citatorio. Y aquí dicen los delitos de los que me acusan ¿Sabes cuántos años de cárcel suman los delitos de los que me está acusando la fiscalía de López Obrador? ¡30 años de cárcel!” Ricardo Anaya

Audiencia de Ricardo Anaya se llevará a cabo en el Reclusorio Norte... sin Ricardo Anaya

Ricardo Anaya compartió que la Fiscalía le requirió presentarse el jueves 26 de agosto a una primera audiencia en el Reclusorio Norte.

“La fiscalía de López Obrador quiere que me presente este jueves a una audiencia. Las audiencias empiezan por zoom, ¿sabes dónde se llevaría a cabo el final de la audiencia? En el Reclusorio Norte. En las instalaciones de la cárcel” Ricardo Anaya

Sin embargo Ricardo Anaya no acudirá porque se mantiene firme en su decisión de exiliarse en Estados Unidos para seguir luchando por la democracia.

Ricardo Anaya además ironizó los comentarios de AMLO, pues el mismo 21 de agosto el presidente aseguro que no tiene “nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya” y que su fuerte no es la venganza.

Por lo que Ricardo Anaya aseveró que “menos mal que no hay persecución política” en el gobierno de AMLO.

Respuesta de AMLO (Facebook)

Ricardo Anaya responde a AMLO: Claro que soy inocente

Ricardo Anaya contestó al mensaje que AMLO publicó en Facebook, donde “básicamente” le pide que asista a su audiencia si es inocente.

Ricardo Anaya aseguró que no le puede creer a quien calificó como el presidente más mentiroso de la historia y que si se presenta al reclusorio, ya no lo dejarán salir.

“Pues claro que soy inocente, pero por supuesto que no le creo al presidente más mentiroso de la historia. Sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, pues no me van a dejar salir” Ricardo Anaya

Asimismo, reiteró que el expediente en el que basan las acusaciones en su contra está alterado por lo que no puede creer en que tendrá un juicio justo.

Además, Ricardo Anaya afirmó que AMLO busca que pierda sus derechos políticos para que no sea candidato a la presidencia en 202 4, por lo que ordenó su persecución.

“Una vez que estás en prisión, pierdes tus derechos políticos. O sea, yo ya no podría ser candidato en 2024 y obviamente tampoco podría estar grabando videos en los que denuncio la ineptitud de su gobierno” Ricardo Anaya

Ricardo Anaya: Si eres adversario de AMLO te quiere 30 años en la cárcel

Por otra parte, Anaya aseguró que los que están del lado de AMLO tiene protección, mientras que si eres su adversario, te tratan de meter 30 años a la cárcel.

Como ejemplo, Ricardo Anaya puso a los hermanos del presidente, que fueron exhibidos recibiendo dinero y el accidente de la Línea 12 del Metro, donde aún no se fincan responsabilidades .

Asimismo, reiteró que AMLO dio la orden para que se liberara a Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” cuando ya se le había capturado.

“Si estás con López Obrador, tienes protección…pero si eres si adversario, en 24 horas te mandan un citatorio y te tratan de meter 30 años a la cárcel” Ricardo Anaya

Ricardo Anaya reiteró su intención de exiliarse en Estados Unidos porque el exilio es la “única alternativa” para seguir luchando contra AMLO, a quien calificó de autócrata.

Además, aseguró que no va a dejarse encarcelar por un autócrata, porque eso significaría “perder la batalla” y, por lo tanto, su libertad.