AMLO responde a Ricardo Anaya: “Si es inocente, que no se ampare ni huya”

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a los señalamientos de Ricardo Anaya, quien aseguró que dio la orden de iniciar un proceso judicial en su contra .

A través de su cuenta de Facebook, el presidente AMLO dijo que no tiene nada que ver con el proceso judicial contra Ricardo Anaya iniciado por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial .

“No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos pero no presos políticos”.

AMLO