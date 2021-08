Margarita Zavala pide a AMLO dejar de acosar a quienes piensan diferente

México.- La diputada electa del PAN Margarita Zavala pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dejar se acosar a las oposición por pensar diferente.

Esto luego de que el aspirante a la Presidencia 2024 Ricardo Anaya acusó a AMLO de querer enviarlo a prisión por el caso de Emilio Lozoya.

AMLO aseguró que su “fuerte no es la venganza” y si las autoridades acusan a Ricardo Anaya que demuestre que es inocente.

La diputada electa del PAN y cofundadora de México Libre, Margarita Zavala, acusó a AMLO de perseguir a la oposición por pensar diferente.

A través de su cuenta de Twitter Zavala dijo que hay que exigir un alto a la crítica y a la oposición legítima.

Agregó que perseguir desde el poder anula la democracia y hace imposible la justicia.

El comentario de Margarita Zavala es después de que el excandidato presidencial Ricardo Anaya acusó en un video a AMLO de “querer fregar a la mala” porque lo quiere meter a prisión.

Según Anaya AMLO quiere culparlo por el caso de corrupción del exdirector de Pemex Emilio Lozoya para evitar que contienda en las elecciones presidenciales 2024.

“López Obrador me quiere meter a la cárcel con el testimonio de dos testigos balines. O sea López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo”.

Ricardo Anaya