En medio de las críticas contra la hija de Ricardo Monreal, se dio a conocer que la esposa de Santiago Taboada, Fernanda Chávez, también asistió al exclusivo evento de Fashion Week 2025 en Paris.

El hecho ha llamado la atención porque uno de los requisitos para ser invitado al Fashion Week 2025 es ser clientes leales que compran importantes cifras de marcas como Chanel.

Según el periodista Jorge García Orozco, la esposa de Santiago Taboada y la hija de Monreal tuvieron que haber gastado por lo menos 250 mil dólares, es decir, casi 5 millones de pesos, para ser invitadas a la Fashion Week 2025.

Hija de Ricardo Monreal estuvo en la Semana de la Moda en París 2025. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

Fernanda Chávez, esposa de Santiago Taboada, suma más críticas además del Fashion Week 2025

No es la primera vez que la esposa de Santiago Taboada se ve envuelta en polémica por sus gastos relacionados a la moda, pues fue señalada por su bolso Virginia en pleno debate por la jefatura de Gobierno de la CDMX en 2024.

En otra ocasión, Fernanda Chávez fue criticada en redes sociales por llevar un bolso de la marca Christian Dior, valorado en hasta 82 mil 131 pesos, lo que le valió cuestionamientos a la legalidad de los ingresos de Santiago Taboada.

Sin embargo, ni Santiago Taboada ni Ricardo Monreal han ofrecido explicaciones por la presencia de ambas mujeres en el exclusivo evento de Fashion Week 2025, ni por sus alojamientos en hoteles de Paris.

Es de precisar que Fernanda Chávez tiene apenas 27 años de edad, además de ser licenciada en Mercadotecnia por la Universidad Iberoamericana y pareja de Santiago Taboada desde diciembre de 2021.