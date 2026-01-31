La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala ha sido exhibida, tras ser captada saliendo del organismo que preside en una BMW X5 blindada.

Guadalupe Taddei es exhibida por camioneta BMW X5 blindada de más de 2 millones de pesos

A la salida de la sesión del Consejo General en el INE, la presidenta del organismo Guadalupe Taddei ha sido exhibida por Latinus con camioneta BMW X5 blindada.

Un automóvil de la gama de lujo valuado entre el millón 600 mil pesos y los 2 millones 194 mil 900 pesos, esto sin contar costo adicional por el blindaje, el cual reporteros constataron al ser visible en los cristales.

Según la información, Guadalupe Taddei ha sido captada desde inicios de este 2024 utilizando la camioneta BMW de manera recurrente, sin embargo, el automóvil no está dado de alta en el Registro Público Vehicular.

Asimismo, esto pone en evidencia una vez más que Guadalupe Taddei no sigue la normativa interna del INE, en la que señala que los 11 consejeros tienen asignada para su movilidad una camioneta Chevrolet Captiva.

Pues desde que Guadalupe Taddei subió como presidenta del INE en 2023, utilizaba una Volkswager Taos color gris, distinta a la flotilla institucional.

Guadalupe Taddei evita responder sobre BMW X5 blindada

Tras un reportero que le preguntó a Guadalupe Taddei sobre si había comprado la camioneta BMW X5 blindada, a lo que sin más la presidenta del INE se hizo de oídos sordos pidiéndole a su chofer subir la ventanilla y así huir del lugar.

Lo que evidenció la falta de claridad de la funcionaria Guadalupe Taddei del INE ante el revuelo que ha generado la última semana sobre la austeridad en el gobierno del país.