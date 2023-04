Estos son los gobernadores que se reunieron con Adán Augusto López en Palacio Nacional, sin que el presidente AMLO estuviera presente.

Hoy 26 de abril de 2023, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, encabezó una reunión en Palacio Nacional con los gobernadores y gobernadoras de 22 estados del país.

De acuerdo con el gobierno federal, Adán Augusto López estuvo en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien se contagió de Covid-19 por tercera vez y se encuentra aislado.

El objetivo de dicho encuentro fue analizar los avances en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y en la entrega de Programas para el Bienestar.

La reunión en Palacio Nacional con los 22 gobernadores y gobernadoras de Morena fue precedida por el secretario Adán Augusto López, mismo que estuvo acompañado por

Mientras que los gobernadores y gobernadoras que acudieron fueron:

Al finalizar la reunión de gobernadores y gobernadoras en Palacio Nacional, el Gobierno Federal confirmó que el presidente AMLO no estuvo presente ni envió algún mensaje.

Sin embargo, horas después del encuentro, el presidente López Obradocompartió un video para acallar rumores sobre su salud y dijo que es su responsabilidad informar cómo se encuentra.

“Como ha habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien. Tengo Covid, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambió de clima. Fui después a Quintana Roo y en Mérida me hizo crisis porque se me bajó, de repente, la presión y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el tren maya, como que me quedé dormido”.

AMLO