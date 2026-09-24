La Embajada de Estados Unidos en México compartió que invertirá 185 mil dólares con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para restaurar el mural de Diego Rivera en el Estadio Olímpico.

El proyecto contará con el financiamiento del Ambassadors Fund for Cultural Preservation y concentrarán los trabajos en la preservación del mural “La universidad, la familia y el deporte en México”.

De acuerdo con Leonardo Lomelí Vanegas, esta cooperación establece “un buen inicio” de las celebraciones por los 20 años de la inscripción de Ciudad Universitaria en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Estados Unidos y UNAM restaurarán mural de Diego Rivera en el Estadio Olímpico (@USEmbassyMEX/X)

UNAM colabora con Estados Unidos y la WMF para restaurar mural de Diego Rivera

La UNAM compartió el inicio de la colaboración con Estados Unidos y la

World Monuments Fund (WMF) para la restauración del mural de Diego Rivera en el Estadio Olímpico.

El rector de la UNAM, las obras permitirán que el mural se conserve y sea conocido “por las futuras generaciones” y se mantenga como un referente de la CDMX.

Con este proyecto se “mantendrá la extraordinaria obra de arte, al tiempo que atraerá una renovada atención al rico legado” del Estadio Universitario.

El proyecto, denominado AFCP Freedom 250 Celebración del Legado de Diego Rivera en el Estadio Olímpico Universitario, también contará con el financiamiento del Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP).

Durante la presentación del proyecto en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, la directora Mónica Cejudo Collera destacó que el acuerdo representa “un compromiso con la conservación, investigación y transmisión del patrimonio universitario”.

Cejudo Collera señaló que los murales y obras artísticas de Ciudad Universitaria forman parte de la concepción arquitectónica del Campus Central y son fundamentales para comprender la visión de México y de la educación con la que fue concebido.

Por su parte, Caterina Toscano Gómez-Robledo, vicepresidenta de Desarrollo y Alianzas de World Monuments Fund, destacó la colaboración entre las instituciones para conservar una obra representativa de Diego Rivera.