María Elena Álvarez-Buylla, exdirectora del ahora extinto Conahcyt, acusó que hubo falta de transparencia tras quedar fuera del proceso para lograr la distinción de emérita de la UNAM.

En una carta formal dirigida al rector Leonardo Lomelí, María Elena Álvarez-Buylla atribuyó que los motivos de la resolución corresponden a un presunto entorno adverso motivado por disputas partidistas.

Álvarez-Buylla cuestiona el rechazo para recibir la distinción de emérita de la UNAM

Álvarez-Buylla acusó presuntas inconsistencias en el trámite administrativo para buscar la distinción de emérita de la UNAM, así como injerencias de carácter político dentro del Instituto de Ecología.

El conflicto escaló luego de que la exfuncionaria decidiera retirar de manera oficial su expediente el 14 de septiembre de 2026, tras conocer el resultado de una votación secreta realizada en el Consejo Interno de la dependencia.

Álvarez-Buylla sostuvo que en las semanas previas a la deliberación se promovió una campaña de descalificación en redes sociales y cartas colectivas dirigidas a la dirección del instituto por sectores opuestos al oficialismo

Álvarez-Buylla acusa falta de transparencia tras quedar fuera de la distinción de emérita de la UNAM (Mario Jasso/Cuartoscuro / Mario Jasso)

Por ello, solicitó a directivos de la UNAM investigar posibles presiones sobre el cuerpo docente para modificar el sentido de sus votos, al tiempo que defendió su gestión gubernamental al destacar la recuperación de recursos públicos y el fortalecimiento del sistema científico.

Por su parte, integrantes del gremio científico hicieron público su rechazo a la postulación de Álvarez-Buylla mediante un escrito entregado a inicios de septiembre, en el cual exigieron desestimar la candidatura.

Los inconformes argumentaron que durante su administración al frente del Conahcyt se restringieron áreas de investigación, se vulneró la evaluación entre pares y se promovieron acciones judiciales sin sustento contra más de una treintena de académicos.