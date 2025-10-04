Felipe Solano Armenta, director de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Progreso, fue acusado de haber falsificado documentos en la Aduana para devolver mercancía valuada en 500 millones de pesos.

Según estas acusaciones, Felipe Solano Armenta fue el responsable de emitir un documento falso para que Aduanas devolviera 33 contenedores de mercancía ilegal procedente de China.

Dicha versión sostiene que las devoluciones se hicieron con la complicidad de funcionarios de Aduanas, incluyendo a Solano Armenta, por falsificar un oficio de devolución por 500 millones de pesos.

Felipe Solano Armenta (Especial)

¿Quién es Felipe Solano Armenta?

Felipe Solano Armenta, señalado por permitir la devolución de 500 millones de pesos en mercancía, ocupa actualmente la dirección de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Progreso, Yucatán.

Se trata de un militar en retiro que cuenta con 46 años de trayectoria en la Secretaría de Marina, ocupando cargos como director general de Operación Aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Hasta ahora, no se ha dado a conocer si actualmente se investiga a Felipe Solano Armenta.

¿Cuál es la edad de Felipe Solano Armenta?

Felipe Solano Armenta tendría alrededor de 65 años de edad.

¿Felipe Solano Armenta tiene esposa?

Se desconoce la identidad de la esposa de Felipe Solano Armenta.

¿Felipe Solano Armenta tiene hijos?

Felipe Solano Armenta es padre del actual titular de la Capitanía Regional de Puertos, el capitán de fragata José Alberto Solano Claustro, quien en 2025 fue transferido a otra área.

¿Qué estudios tiene Felipe Solano Armenta?

Felipe Solano Armenta es Ingeniero en Ciencias Navales, egresado del Heroico Colegio Naval.

Asimismo, posee múltiples especialidades y maestrías en áreas como Seguridad, Defensa y Administración.

¿En qué ha trabajado Felipe Solano Armenta?

Con una carrera de 46 años en la Secretaría de Marina, Felipe Solano Armenta ha ocupado diversos cargos de alta responsabilidad.

Siendo actualmente titular de la administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Yucatán.

Algunos de los trabajos conocidos de Felipe Solano Armenta:

Almirante en la Secretaría de Marina

Director general de Operación Aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM)

Agregado Naval en Estados Unidos

Corrupción en las aduanas, el monstruo de mil cabezas que ha señalado el presidente de la República (Cortesía)

Felipe Solano Armenta, señalado por falsificar documentos en Aduanas

Según reportes de El Universal, fue en agosto de 2025 cuando las Aduanas devolvieron 33 contenedores de mercancía ilegal procedente de China gracias a un documento firmado por Felipe Solano Armenta.

Al menos 6 empresas estarían implicadas en esta devolución 500 millones de pesos de mercancía por parte de las Aduanas, dedicándose en su mayoría a la industria de textiles y calzados.

Estas fueron identificadas como:

Altec Manufacturas

Alista Imports

Lam Business

Ensenada Textiles

Textiles Gael

ATMpacks

El director general de Investigación Aduanera indicó a El Universal que estas empresas ya están bajo investigación y podrían ser inhabilitadas como importadoras.