Carlos Alonso Castillo, diputado federal y representante de Morena ante el INE, rechazó y calificó de ser una “vil mentira” los señalamientos que lo vincularan con la dirigente del partido, Ariadna Montiel.

Lo anterior, luego de que el periodista Salvador García Soto acusara a Ariadna Montiel de supuesto nepotismo, sugiriendo que Castillo obtuvo el cargo por la existencia de una relación entre ambos.

Carlos Alonso Castillo rechaza supuesta relación con Ariadna Montiel

Públicamente, Carlos Alonso Castillo calificó los cuestionamientos en su contra sobre una presunta relación con Ariadna Montiel como “un despropósito evidente, una mentira y un absurdo absoluto”, que aseveró carece por completo de fundamento real.

En este sentido, el diputado afirmó que se encuentra casado, por lo que dijo se quiere “torcer la realidad” al inventar una relación de algún tipo que simplemente no existe.

Es un absurdo, es una mentira, es un despropósito, es querer torcer la realidad para encontrar una relación que no existe. Carlos Alonso Castillo

Morena tiene nuevo representante ante el INE: Carlos Alonso Castillo Pérez (@PartidoMorenaMx)

Con respecto a su nombramiento ante el INE, Castillo precisó que ocupa la representación formal ante el Consejo General a partir de una decisión tomada por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Con ello, rechazó que se haya tratado de una decisión expresa de Ariadna Montiel como se sugirió, dando pie a un supuesto nepotismo en Morena.

Por ello, Carlos Alonso Castillo externó que en el desempeño de sus tareas asignadas no existe ningún acto indebido ni elemento alguno que resulte contrario a la ética profesional.

Así, el representante de Morena insistió en que toda su actividad pública se realiza en estricta apego a los valores normativos y las reglas institucionales vigentes.