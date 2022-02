Es gravísimo que AMLO exhiba el supuesto sueldo que percibe Loret de Mola, advirtió la organización internacional, Human Rights Watch.

Así lo indicó la directora para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, quien condenó que el presidente AMLO exhibiera supuesta información personal de Loret de Mola.

La representante de Human Rights Watch dijo que el caso exhibió diferentes asuntos “gravísimos” por parte de AMLO, como su posible desconocimiento de las funciones de organismos y el uso faccioso de los aparatos del Estado.

Entrevistada por la periodista Azucena Uresti en su noticiario radiofónico, la representante de Human Rights Watch criticó que AMLO desconozca las funciones del INAI.

Así lo dijo al señalar que el INAI no fue creado para llevar a cabo proceso de verificación, sino que recordó, se dedica a custodiar el acceso a la información pública que está en manos del Estado.

Por lo anterior, la representante de Human Rights Watch sentenció que AMLO está demostrando una “ignorancia atrevida” por desconocer las funciones del organismo.

“O (AMLO) no sabe, o se hace el que no sabe cuál es la función del INAI. (El organismo) no está para verificar nada, sino que se dedica a custodiar el acceso a la información pública en manos del estado (...) el presidente está mostrando una ignorancia atrevida en el mejor de los casos”

Tamara Taraciuk. Américas de Human Rights Watch