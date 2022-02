La “bomba” de AMLO contra Loret de Mola: sus implicaciones y consecuencias

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) soltó una “bomba” contra el periodista Carlos Loret de Mola este viernes 11 de febrero durante su conferencia mañanera.

En vivo y en directo, AMLO exhibió un papelito que “le hicieron llegar” con los supuestos ingresos millonarios de Loret de Mola durante el 2021.

De acuerdo con la “tablita” mostrada ante las cámaras, Loret de Mola tuvo ingresos por 35 millones de pesos el año pasado; esto principalmente por sus colaboraciones y servicios prestados para distintas empresas de comunicación.

Algunos de los datos consignados en la “tablita” chocan con la relación actual del periodista con las empresas señaladas, por la que ya comienzan a surgir dudas respecto a la veracidad de “la fuente” utilizada por el presidente.

Es posible que AMLO haya tropezado con la investidura al compartir información que algún ciudadano le hizo llegar para tratar de denuncia los recursos, e intereses ocultos, que existen en un proyecto comunicativo que apuesta al golpismo.

El desliz de López Obrador ha sido dejarse llevar por la figura de Carlos Loret de Mola, quien ni siquiera colaboró en la investigación del reportaje que cuestionó la casa de su hijo en Houston, y cuyo único mérito ha sido manchar la pieza periodística con descalificaciones y ataques personales.

AMLO no quiso acosar a un ciudadano en “cadena nacional” porque le incomoda los sketches que hace con Brozo en YouTube; el presidente trató de exhibir las desigualdades de vida entre el gremio periodístico y las plataformas políticas que utilizan la comunicación como una herramienta más en su guerra por el poder.

Las sospechas de conflicto de interés por la renta de la casa en Houston, y el vínculo del exdirectivo de una empresa con la que Pemex tiene contratos, ya están siendo aclaradas por representantes de la propia empresa productiva del Estado.

Por si esto no fuera suficiente, un grupo de inversionistas de la empresa Baker Hughes han pedido la intervención de autoridades estadounidenses en el caso, a fin de poder pasar de página y que no existan dudas de que una cosa (los contratos) no tienen que ver con la otra (la renta de la casa). No solo el presidente quiere limpiar su nombre.

Esta semana Federico Arreola García dijo a Ciro Gómez Leyva que el presidente AMLO estaba interesado en mantener el tema de su hijo en la agenda nacional, que algo sabía. Nadie le creyó. Ahora parece que el círculo se cierra y que aunque las formas no fueron las mejores, AMLO sabe algo que el resto de los ciudadanos no, pero eso va más allá de lo que gana Loret de Mola en su nueva etapa como patiño de Brozo.

Hasta acá nos han hecho llegar que algunas de las empresas señaladas en la mañanera están confundidas de haber visto aparecido en el papelito compartido por el presidente.

¿Qué sigue en el caso de AMLO contra Loret de Mola?

Entre las consecuencias de la “bomba” de AMLO contra Loret de Mola, veremos en los próximos días un deslinde de los recursos supuestamente entregados. Ahí entraremos en un nuevo escenario de explicaciones y aclaraciones que algunos están tratando de ocultar.