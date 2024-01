¿Ernesto Zedillo se presenta hoy 24 de enero en México? Según reportes, para este miércoles está programado el evento Actinver Day en el que fue anunciada una conferencia magistral encabezada por el expresidente priista y José María Aznar, de España.

De acuerdo con el sitio web del programa del foro privado de negocios para inversionistas, la charla entre Ernesto Zedillo y José María Aznar está contemplada para realizarse el miércoles en la Hacienda de los Morales, en Polanco, Ciudad de México, en un horario entre las 14:00 y las 20:00 horas.

Sin embargo, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó y lanzó cuatro preguntas a Ernesto Zedillo desde su conferencia mañanera tras enterarse que visitaría México, Actinver borró el anuncio de la conferencia de ambos políticos.

Anuncio de charla de Ernesto Zedillo y José María Aznar en Actinver Day (Actinver)

¿Charla entre Ernesto Zedillo y José María Aznar se llevará a cabo pese a críticas de AMLO?

Medios nacionales consignan que fuentes cercanas a la institución financiera revelaron que la conferencia magistral de los expresidentes Ernesto Zedillo y José María Aznar sí está confirmada como parte del Actinver Day.

La charla entre los exmandatarios está prevista para llevarse a cabo este 24 de enero a las 19:00 horas en un restaurante (no especificado) de Polanco; será un evento privado y a puerta cerrada, en el que no se le dará acceso a representantes de los medios de comunicación .

Está contemplado que los políticos aborden temas de economía y finanzas. No obstante, no está descartado que toquen algún tema político.

Y es que en años recientes, Zedillo Ponce de León ya ha criticado a López Obrador y su estilo de gobernar. En 2022, durante su participación en el Foro Iberoamericano de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) en España, aseguró que los líderes populistas destruyen la democracia “que con tanto trabajo otros construyeron”.

A finales de 2023, en un foro organizado por la Universidad de Chicago, Ernesto Zedillo refirió que para el 2024 México necesita a alguien que no explote las necesidades creando un discurso demagógico, prometiendo cosas que no va a cumplir y que no divida a las sociedades.

AMLO lanza 4 preguntas a Ernesto Zedillo ante próxima visita a México

AMLO hizo cuatro preguntas a Ernesto Zedillo sobre las políticas que impulsó en su periodo de gobierno presidencial (de 1994 al 2000), en especial en materia de pensiones, ferrocarriles y de deuda pública.

Luego de que se reportó el regreso de Ernesto Zedillo a México, AMLO le pidió contestar las siguientes preguntas:

¿por qué convirtió las deudas privadas en deuda pública?

¿por qué envió al Congreso un sistema de pensiones en donde el trabajador no va a recibir ni el 50 % de su salario?

¿por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo?

¿por qué desapareció los trenes de pasajeros y se fue a trabajar de asesor a la empresa estadounidense a la que entregó los ferrocarriles nacionales?