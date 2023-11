La aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum arremetió contra el expresidente Ernesto Zedillo, tras haber cuestionado el ejercicio democrático en México.

Luego de retomar sus giras por el país, desde Querétaro, la ex jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, respondió a los dichos por el exmandatario Ernesto Zedillo, asegurando que la democracia es el poder del pueblo y que seguirá los pasos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“La democracia es el poder del pueblo, y eso es lo que está haciendo el presidente López Obrador y eso es lo que vamos a hacer durante el periodo que nos toque gobernar”, aseguró Sheinbaum.

Y es que durante su participación en un foro de la Universidad de Chicago, Ernesto Zedillo causó polémica al declarar que el presidente AMLO sostiene su gobierno a través de mentirle a la gente.

“Me gustaría ver a alguien que no explote, que tampoco divida nuestras sociedades. Me gustaría ver a un presidente que no gobierne mintiendo a la gente, culpando a otros por sus propios errores”.

Ernesto Zedillo, expresidente de México