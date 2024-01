Carlos Rojas Gutiérrez, exsecretario de Desarrollo Social (Sedesol) en los gobierno de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo y creador del programa Solidaridad, murió hoy miércoles 17 de enero.

El priista y extitular de la Sedesol murió a los 69 años debido al cáncer, padecimiento que le detectaron en 2021.

La muerte fue dada a conocer desde redes sociales, donde Carlos Flores Rico, consultor en comunicación política y exfuncionario público, lamentó la muerte de Carlos Rojas Gutiérrez.

Desde su perfil compartió el “estrujante mensaje” del exfuncionario:

Pero, ¿quién fue Carlos Rojas Gutiérrez, funcionario priista que creó el programa Solidaridad?

Carlos Rojas Gutiérrez, quien militó en el PRI, nació el 4 de noviembre de 1954 en Tenango del Valle y estudió la carrera de Mecánico Electricista en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante su carrera política destacó por la creación del programa Solidaridad que se puso en marcha durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

El programa fue criticado por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien considera que el uso de la palabra “solidaridad” fue una “apropiación del lenguaje”.

Precio a estar a cargo de la Sedesol, Carlos Rojas Gutiérrez fue secretario de Programación y Presupuesto, también dentro del gobierno de Salinas de Gortari.

Asimismo, fue secretario de Promoción y Gestoría y secretario general del PRI, además de senador por el PRI en las LVIII y LIX legislaturas.

En el cambio de gobierno, Carlos Rojas Gutiérrez volvió a ocupar la titularidad de la Sedesol en el sexenio de Ernesto Zedillo.

En febrero de 2021 el presidente AMLO compartió que no le gusta usar la palabra “solidaridad” debido a que Carlos Salinas de Gortari se “apropió del lenguaje” con el programa social Solidaridad, creado por Carlos Rojas Gutiérrez.

Desde su mañanera del 18 de febrero 2021, el presidente aseguró que, pese a que la palabra es “bellísima”, no la puede usar debido a que fue la bandera del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

“El concepto ‘solidaridad’. Es una palabra bellísima, ‘solidaridad’. Yo ya trato de no usarla, pero a veces me cuesta trabajo, porque a ver ¿cuál es el sinónimo?, fraternidad, amor al prójimo; pero ¿por qué no solidaridad?, porque la agarró de bandera nada menos que Salinas. O sea, se apropiaron hasta del lenguaje”

AMLO en conferencia mañanera del 18 de febrero de 2021