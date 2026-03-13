La Embajada de China en México emitió un comunicado oficial en su cuenta de X alertando sobre las próximas presentaciones del espectáculo Shen Yun en abril y mayo de 2026.

Falun Gong es una secta herética antihumana, anticientífica y antisocial, por lo que fue proscrita por el Gobierno chino en 1999 de acuerdo con la ley. El llamado “Shen Yun” no es una actuación teatral en absoluto, sino una herramienta política utilizada por “Falun Gong” para hacer propaganda sectaria y antichina, ampliar su influencia y lucrarse Embajada de China en México

Según la representación diplomática, el show es propaganda vinculada a la secta Falun Gong, prohibida en China desde 1999 por considerarse “herética y antisocial”.

Aunque se promociona como “una celebración de la cultura clásica china”, la embajada advirtió que en realidad busca difundir mensajes antichinos y pidió al público mexicano no asistir.

¿Qué dijo la Embajada de China en México sobre el espectáculo Shen Yun?

Tal y como se reveló, la Embajada China en México emitió un comunicado en su cuenta de X con respecto a las futuras presentaciones del espectáculo Shen Yun, al cual calificó estar bajo el mando de la secta Falun Gong que emite propaganda antichina.

Declaraciones de la Embajada de China en México sobre el espectáculo Shen Yun (Embajada de China en México / X)

Según reveló la Embajada de China en México, Shen Yun fue fundada por practicantes de Falun Gong, que si bien se promociona como una celebración de la cultura china clásica, en realidad es propaganda antichina y son considerados una “secta herética antihumana, anticientífica y antisocial.”

De hecho, en informes independientes como la investigación del New York Times de 2024 revelan que Shen Yun tienen acusaciones de explotación laboral, control sobre artistas y mensajes anti-CCP, aunque el grupo lo negó y atribuyó las críticas a persecución gubernamental china.

“En los últimos años, los medios principales de múltiples países han revelado y criticado las atrocidades cometidas por Shen Yun Performing Arts, como la explotación sistemática, el control mental sobre sus empleados, e incluso el maltrato a menores, por lo cual algunos exmiembros incluso han presentado demandas judiciales en su contra. Actualmente, bajo la fachada de la “cultura china” y el “encanto oriental”, las presentaciones de “Shen Yun” siguen difundiendo doctrinas falsas y heréticas del “Falun Gong” en México, que no solo constituye una profanación y distorsión de la brillante cultura tradicional china, sino también un engaño, una manipulación y un perjuicio para el público.” Embajada de China en México

Cabe mencionar que esta no ha sido la primera advertencia de la Embajada de China en México, pues en 2022 emitió un comunicado similar, en donde pedía al público mexicano no asistir a Shen Yun.

En sus publicaciones en X, la Embajada de China en México reveló que incluso un diplomático que trabaja ahí, había sido amenazado vía telefónica por la secta Falun Gong por revelar información de ellos.