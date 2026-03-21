La Asociación de Falun Dafa México, promotora oficial del espectáculo Shen Yun, denunció una campaña de difamación impulsada por la Embajada de China en México, a la que acusa de vulnerar su honor y reputación.

En un comunicado, la organización señaló que estas acciones forman parte de “una persecución transnacional” contra Falun Dafa y Shen Yun, que busca desacreditar sus presentaciones artísticas en el país.

Falun Dafa acusa campaña de persecución transnacional

El comunicado señala que el Partido Comunista Chino (PCCh) ha emprendido una persecución brutal contra la disciplina espiritual Falun Dafa desde 1999.

Esta represión se ha extendido fuera de sus fronteras mediante tácticas de sabotaje contra Shen Yun, una compañía que busca revivir 5,000 años de civilización china de inspiración divina.

Refutación de la etiqueta de “secta”

La asociación desmiente categóricamente el uso del término “secta”, calificándolo como una “etiqueta falsa” y una herramienta política diseñada por el PCCh.

Finalmente, la Asociación de Falun Dafa considera inaceptable que la Embajada de China intente interferir en los asuntos internos de México y vulnerar el derecho de los ciudadanos a disfrutar de sus eventos culturales.