“El Tino” cae tras 14 años prófugo; es señalado por el asesinato del hermano de Melesio Cuén

Florentino “El Tino” fue detenido por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, tras 14 años prófugo; es señalado como presunto asesino de Jesús Alfredo Cuén Ojeda, hermano de Melesio Cuén.

La detención de “El Tino” fue perpetrada por la Unidad Especializada en Aprehensiones, como reveló la Fiscalía de Sinaloa, por el delito de homicidio doloso calificado, con premeditación, ventaja y retribución dada.

Esto tras 14 años del asesinato de Jesús Alfredo Cuén Ojeda, el 2 de julio de 2012, sólo un día después de que su hermano y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa participara en las elecciones de dicho año.

“El Tino” es detenido tras 14 años prófugo por el asesinato del hermano de Héctor Melesio Cuén

A 14 años del asesinato de Jesús Alfredo Cuén Ojeda, hermano de Melesio Cuén, fue detenido Florentino “El Tino”, señalado como posible sicario y participante en el homicidio, de acuerdo con la Fiscalía de Sinaloa.

Jesús Alfredo Cuén Ojeda, hermano de Héctor Melesio Cuén (Redes sociales)

De momento, la Fiscalía no dio mayores detalles sobre la detención de “El Tino”, como lugar o día en que se llevó a cabo, sólo mencionaron que la UNESA lo puso a disposición de las autoridades.

Será el Juzgado de Primera Instancia de Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, quien en próximos días determine la situación jurídica de “El Tino” por su probable participación en el asesinato del hermano de Melesio Cuén.

Con Florentino, sumarían cinco detenidos por el asesinato de quien en ese momento era el director de Deportes de la UAS; entre ellos, Yesenia “N”, su pareja, quien posteriormente fue liberada por presunta tortura.

Jesús Alfredo Cuén Ojeda fue asesinado a balazos en Culiacán en julio de 2012

El 2 de julio de 2012, Jesús Alfredo Cuén Ojeda se disponía a abordar su camioneta frente a un restaurante en el Malecón Viejo de Culiacán cuando fue atacado a balazos, lo que provocó su muerte inmediata.

También se detuvo a Miguel Ángel, agente activo de la Policía de Tránsito de Guasave; Luis Enrique “N”, un taxista cuya presunta participación no es señalada, así como al supuesto jefe de pistoleros Silvano “N”.

Los hechos tuvieron lugar en una plaza cercana al Zoológico y dejaron un herido, por lo que generó intensa movilización, diligencia policiales y diversas líneas de investigación.